El uso de tarjetas débito y crédito para ingresar al transporte público gana terreno en Colombia. Felipe Acevedo, presidente de CCO Credibanco, explica cómo los pagos abiertos están cambiando la forma en que los usuarios acceden al transporte masivo y usan servicios financieros en su día a día.

Cali es hasta ahora el caso más avanzado del país: el MIO ya permite el ingreso con tarjetas bancarias, sin necesidad de adquirir una tarjeta exclusiva del sistema.

¿Cómo avanza Colombia en la implementación de pagos abiertos en el transporte?

FELIPE ACEVEDO: CCO Credibanco viene trabajando en la digitalización de los pagos de sistemas de transporte masivo en Colombia desde hace más de siete años. Tenemos a Manizales en producción en las estaciones del cable y pilotos en Bogotá, Pereira y Armenia; y en Cali ya está implementado al ciento por ciento. Vamos por buen camino.

Felipe Acevedo, presidente de CCO Credibanco. Foto: CCO Credibanco-API

¿Hacen seguimiento para identificar cuántos usuarios están pagando con medios diferentes a la tarjeta del sistema?

F.A.: Desde que arrancamos en estas ciudades, CCO Credibanco ha registrado más de 3 millones de transacciones realizadas con pagos abiertos; es decir, con tarjetas de cualquier entidad franquiciada, que sirven no solo para el transporte masivo, sino para pagar en cualquier comercio.

En Cali llevamos más de seis meses con el sistema funcionando y la respuesta de los usuarios ha sido positiva. El año pasado se registraban 8.000 transacciones diarias; en abril de este año cerramos con cerca de 20.000. Eso representa alrededor del 6 por ciento de las transacciones totales.

MIO de Cali. Foto: Alcaldía de Cali

Muchos usuarios temen usar tarjetas débito o crédito para pagos pequeños, como el del transporte. ¿Cómo se promueve ese cambio de hábito?

F.A.: Colombia es un país con una cultura muy arraigada del efectivo. Según el Banco de la República, cerca del 80 por ciento de las transacciones en el país se hacen en efectivo. Por eso, habilitar pagos digitales en el transporte no solo facilita el acceso al sistema, sino que crea una nueva cultura de pago y dinamiza el comercio.

Desde que arrancamos en Cali hemos visto más de 33.000 tarjetas nuevas, con las que se han realizado más de medio millón de transacciones. Lo interesante es que usuarios que antes hacían cuatro transacciones mensuales en promedio hoy hacen cerca de ocho, precisamente porque empezaron a usar la tarjeta en el transporte. Eso genera hábito y, además, un efecto secundario: cuando la persona baja del bus, también usa la tarjeta en los comercios cercanos.

¿Cómo se refleja ese efecto en el comercio?

F.A.: A la fecha, hemos visto un incremento del 7,6 por ciento en el uso de tarjetas en categorías comerciales que rodean las rutas del transporte. Eso contribuye a la bancarización, la digitalización y la formalización de los comerciantes. En cigarrerías y dulcerías de Cali ubicadas cerca del MIO, por ejemplo, las transacciones con medios de pago digital aumentaron más del 37 por ciento y 103 por ciento, respectivamente. A medida que aumente la adopción en el MIO, esta cifra crecerá significativamente.

¿Qué tarjeta prefieren los usuarios para pagar el transporte: débito o crédito?

F.A.: En Colombia el mercado es mayoritariamente débito, y el MIO de Cali no es la excepción: el 75 por ciento de las transacciones se hacen con tarjeta débito.

Movilidad inteligente para Colombia: innovar para mover ciudades 7 de mayo de 2026. EXPERIENCIA DE USUARIO Andrés Polo, head of core products y urban mobility de Visa para América Latina y el Caribe. ● Felipe Acevedo, presidente de CCO Credibanco. ● Arturo Villarreal Navarro, chairman de la Unión Temporal Recaudo y Tecnología (Utryt). Modera: Laura Charry, editora central de SEMANA Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

¿Qué tan complejo fue lograr la interoperabilidad en Cali y qué se necesita para replicarlo en otras ciudades?

F.A.: En Cali nos tomó alrededor de seis meses lograr la interoperabilidad. Para replicarlo en otras ciudades, se necesita que las secretarías de movilidad lo asuman como política pública y generen los lineamientos necesarios para articular a todos los actores: la adquirencia, operadores, integradores y procesadores como nosotros. Solo con esa coordinación se puede avanzar y habilitar el uso de tarjetas bancarias en el transporte masivo.

¿El usuario paga algo adicional por usar su tarjeta bancaria?

F.A.: No. Al contrario, se ahorra la compra de una tarjeta de circuito cerrado y las filas para recargarla. La experiencia mejora porque el usuario entra más rápido con el medio de pago que ya tiene.

¿Se perderían beneficios como el pasaje integrado, que hoy permite conectar bus, cable y metro con un solo tiquete?

F.A.: La industria avanza precisamente hacia esa integración: que un mismo medio de pago sirva para todos los modos de transporte. Colombia está en un momento clave. Los pilotos que estamos haciendo van a seguir evolucionando y, en un máximo de tres o cuatro años, esto podría ser el estándar en todos los sistemas de transporte masivo del país.

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¿Hay experiencias internacionales de referencia?

F.A.: Sí. Hay sistemas de pagos abiertos funcionando en Nueva York, Londres, Costa Rica, Argentina y Brasil, entre otros. Colombia está siguiendo ese camino y tiene la oportunidad de construir las bases para ciudades inteligentes. Es un trayecto que vale la pena recorrer.