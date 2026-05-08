Transporte público, un aliado de la bancarización

Aunque algunos analistas dicen que la bancarización en Colombia está en alrededor de 80%, el Banco de La República estima que los pagos en efectivo alcanzan ese mismo porcentaje, lo que representa una gran oportunidad para trabajar con diversos sectores de la economía y avanzar en bancarización.

En este reto, el transporte se convierte en uno de los grandes aliados en la media que se les permita a las personas pagar con medios digitales, a través del sistema bancario, como sucede en países como: Londres, Brasil, Chile, Nueva York y Guatemala, entre otros.

Para ello es necesario articular a los actores públicos y privados, romper paradigmas e invertir en nuevas tecnologías que permitan modernizar el transporte público e impulsar la movilidad inteligente de las ciudades.

Esta es una de las principales conclusiones del foro Movilidad Inteligente para Colombia: innovar para mover ciudades.

Durante el panel Experiencia de usuario: Pagos abiertos: el nuevo sistema de recaudo Andrés Polo, Head Of Core Products y Urban Mobility de Visa para América Latina y El Caribe explica que la franquicia ha trabajado en la implementación de más de 1.000 proyectos de movilidad urbana alrededor del mundo, donde sus gobiernos han identificado la necesidad de renovar sus tecnologías y sistemas de pago para modernizar el transporte.

Londres es un ejemplo claro de ello. En 2012 tocó la puerta de VISA con la visión de crear una mejor experiencia a los usuarios de transporte público que visitaron la ciudad con motivo de las olimpiadas. A partir de ese momento se inició un proceso de renovación que hoy permite pagar con tarjetas débito y crédito, billetera digital e incluso con código QR.

En 2019 el turno fue para Río de Janeiro y el año pasado lo implementaron en Santiago de Chile, donde la experiencia permitió incrementar la bancarización en esos países y generar mejores experiencias de uso a los turistas que llegan de diferentes partes del mundo.

De la mano de VISA y de UTRYT, Colombia dio los primeros pasos para avanzar por esta misma vía, renovando e implementando nuevas tecnologías en Cali, donde hoy el 6 por ciento de las personas pagan a través de la red bancaria, explica Felipe Acevedo, presidente de Credibanco. La cifra es importante. Sin embargo, es pequeña comparada con otros países donde hoy el 60 por ciento de los usuarios pagan con diferentes medios, a través de sus cuentas bancarias, lo que evidencia el gran potencial que tiene el país para avanzar en bancarización y en movilidad inteligente.

Desafíos

Para Arturo Villarreal Navarro, chairman de la Unión Temporal Recaudo y Tecnología (UTRIT) la experiencia de Cali ha sido positiva porque ha permitido agilizar en ingreso al sistema de transporte, mejorar la experiencia al usuario y descongestionar el sistema. Cita el caso del concierto de Shakira, donde el sistema fue utilizado por cientos de personas que llegaron de diferentes ciudades y países, quienes pudieron elegir el sistema de pago de mayor conveniencia para ellos.

Esto ha sido posible en Cali, gracias a la visión de la ciudad de tener una movilidad inteligente, para lo cual fue necesario articular a los actores públicos y privados para trabajar bajo una misma visión y superar los cuellos de botella y las inquietudes que surgen a la hora de implementar este tipo de proyectos.

Una de las preocupaciones de los usuarios frente al uso de sistemas abiertos es el costo adicional que pueda tener el uso de sus tarjetas débito y crédito, ante lo cual, los representantes del sector bancario que participaron en el foro “Movilidad Inteligente para Colombia: Innovar para mover ciudades” aclararon que no hay costos incrementales para el usuario.

Por el contrario, dicen, en los países donde se habilitan servicios de pago digital se incrementan las transacciones en pequeños comercios y se generan oportunidades para todos los ciudadanos.

Otra preocupación gira en torno a los subsidios, si se tiene en cuenta que hoy las tarjetas propias del sistema, como Tu Llave en Bogotá permite tarifas diferenciales para estudiantes y adultos mayores. Adicionalmente, la tarjeta permite conectar con otros buses o cables del sistema con el pago de un solo pasaje.

Ante esta inquietud, Felipe Acevedo dice que el transporte público se convierte en catalizador de la inclusión financiera y un medio para controlar que los subsidios se usen correctamente. Por ejemplo, se pueden emitir credenciales prepagadas, que se asocian a las cuentas de las personas para otorgar los subsidios, reduciendo incluso los costos que tiene el gobierno. Esto ya se aplica en países como Argentina e incluso en Ucrania donde se eliminaron los subsidios con tarjeta cerrada y se asociaron a las cuentas.

De manera que el camino está listo para seguir avanzando en Colombia. La clave es mirar hacia el futuro y renovar la tecnología con la que se viene trabajando desde hace más de 20 años. Las generaciones cambian y así mismo exigen nuevas tecnologías y para ello es necesario cambiar paradigma y articular a todos los actores para que los proyectos sean posibles.