El colombiano que transformó los pagos en el transporte público de Cali: “Es el primer sistema de pago abierto”

La historia de la innovación en Colombia tiene nombres propios. Y en el sector de la movilidad y el transporte masivo, ese nombre es Pablo Villarreal. Como CEO de UTRYT, Villarreal y su equipo no solo se propusieron modernizar la forma en que los colombianos acceden a sus buses. Su visión fue mucho más ambiciosa: demostrar que la ingeniería nacional podía construir una infraestructura tecnológica superior a la de los gigantes extranjeros.

Y lo logró. Tras más de 17 años de operación, entendimiento, investigación y desarrollo profundo de las dinámicas de las calles colombianas, Villarreal y su equipo alcanzaron un hito sin precedentes en el país: la creación de un sistema de pagos 100 % abierto, que recibe las tarjetas propias del sistema que tienen tecnología antigua, tarjetas con tecnología AMB y tarjetas bancarias, pero además con la posibilidad de integrar más formas de pagos en el futuro.

El “Santo Grial” de la movilidad

En el mundo de la tecnología de transporte, lograr que un usuario pague su pasaje acercando su tarjeta de crédito, débito o su celular al validador de un bus y de una estación es complejo. Pero el verdadero “Santo Grial” ocurre detrás de escena.

“El gran reto no era solo leer una tarjeta, era construir todo el cerebro financiero y tecnológico detrás del validador”, explicó Villarreal. Mientras la mayoría de las empresas en el continente dependen de plataformas de terceros con soluciones desactualizadas, costosas y con dificultad de modernizar —lo que genera cuellos de botella e ineficiencia —, el equipo de UTRYT desarrolló todo el ecosistema desde cero.

Tener un sistema de pagos abiertos implementado en todo el sistema de transporte público masivo significa que UTRYT domina el ciclo completo de la transacción, desde que el ciudadano acerca su celular o tarjeta hasta que el dinero llega al operador del transporte.

Mientras otras ciudades apenas cuentan con pilotos o implementaciones limitadas a pocas unidades que no cubren la totalidad de su red, Cali opera con una infraestructura completa y funcional en todo el MIO. Además, esta arquitectura abierta permite integrar nuevos métodos de pago en el futuro sin necesidad de cambiar toda la infraestructura, garantizando escalabilidad y adaptabilidad tecnológica. Es un nivel de autonomía y visión tecnológica que hoy los posiciona como pioneros absolutos en Colombia y referentes en América Latina.

De la visión a la realidad: un caso de éxito

La tenacidad de Villarreal siempre estuvo anclada en una premisa: la tecnología debe probarse en la calle, no en los tableros de diseño. Ese esfuerzo y conocimiento de casi dos décadas se materializó en la ciudad de Cali.

Hoy, el Sistema Integrado de Transporte Masivo (MIO) rueda con el corazón tecnológico de UTRYT. Es el único sistema en el país donde los pagos abiertos son una realidad a gran escala. Por eso el próximo paso de Villarreal será permitirles a miles de caleños moverse con libertad usando códigos QR, recargas digitales y billeteras digitales, sin las fricciones de los sistemas tradicionales.

No trajimos la tecnología del futuro a Colombia; la construimos en UTRYT con aliados tecnológicos, entendiendo exactamente las necesidades de nuestras calles. Pablo Villarreal, CEO de Utryt.

“Ver a un ciudadano subirse al bus pagando con su celular, de forma rápida y segura, es la validación de 17 años de trabajo. No trajimos la tecnología del futuro, la construimos aquí, entendiendo nuestras necesidades y la de los usuarios”, señaló el directivo.

Para Villarreal, este es solo el comienzo. Con un equipo de ingenieros de primer nivel y una plataforma probada que democratiza el acceso al transporte, el CEO de UTRYT ha dejado claro que el talento colombiano no solo compite, sino que lidera. El liderazgo tecnológico en el transporte de América Latina ya tiene un sello, y está hecho en Colombia.

Los Hitos de UTRYT bajo el liderazgo de Pablo Villarreal

17 Años de Evolución: Más de una década y media desarrollando tecnología para entender y resolver los retos únicos de la movilidad en Colombia.

Interoperabilidad Total: Creación de un ecosistema que acepta tarjetas bancarias, NFC, códigos QR y billeteras digitales en un solo validador inteligente.

Validación Real: Implementación exitosa y operativa en el sistema MIO de Cali, marcando el estándar de los pagos abiertos (“Open Loop”) en el país.

*Contenido elaborado con el apoyo de Utryt.