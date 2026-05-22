Cali llegó a Bogotá a hablar de inversión, cultura, innovación y futuro. En medio de una conversación nacional marcada durante años por seguridad, violencia y crisis social, la ciudad llevó una narrativa distinta: la de una capital que busca reposicionarse desde el desarrollo económico, la infraestructura, el talento y las industrias creativas.

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En ese contexto, Juan Carlos Castro Lozano, director ejecutivo de Invest Pacific; Mábel Lara, asesora de proyectos estratégicos; Juan Fernando Puerta, director de Gobierno y Asuntos Legales de Wingo; y Camilo Jaramillo Botero, CEO de Zonamerica Colombia, analizaron cómo la metrópoli está construyendo una nueva narrativa de capital.

Lara comenzó su intervención diciendo que, después de muchos momentos difíciles en la ciudad, hay “un gran despertar” y que un hito fundamental de los últimos años fue la COP16, un evento que le devolvió a Cali el sentido de pertenencia y la esperanza de volver a creer en ella y en su grandeza. Cali no es un pueblo. Cali es hoy la tercera ciudad del país”.

Mabel Lara, asesora de proyectos estratégicos Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Agregó, además, que la ciudad registra un crecimiento del 70 por ciento de sus startups, superior al de Bogotá y Medellín. “Y eso casi nadie lo sabe. Cuando hablamos de innovación, tenemos que pensar en estas empresas nacientes que están pasando por los jóvenes de Cali”.

Uno de los temas que más se repitió durante la conversación fue la necesidad de fortalecer la competitividad y la conectividad aérea de la ciudad.

Sobre las oportunidades en la industria aeronáutica, Puerta indicó que, desde el punto de vista de aeropuerto, la ciudad debe pasar de considerarse un aeropuerto regional a llegar a pensarse en algo más grande. “Ser el hub del suroccidente colombiano; por ejemplo, la puerta del Pacífico. Hay una oportunidad única”.

Juan Fernando Puerta, director de Gobierno y Asuntos Legales de Wingo Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Destacó además la importancia de que las aerolíneas y el gremio aeronáutico participen desde ahora en el diseño de estrategias y en el intercambio de experiencias exitosas de otras ciudades de Colombia y del mundo, con el fin de fortalecer el ecosistema de conectividad aérea de Cali.

“Sería bueno presentar esquemas de incentivos, porque acuérdense de que en el sector aeronáutico, y particularmente en las aerolíneas, los costos son todo. Cuando se presentan incentivos, en ese instante se vuelve mucho más atractiva la ciudad”, puntualizó.

Lozano indicó que entre los sectores que están liderando la inversión en la capital del Valle del Cauca están la tecnología y sus subsectores, la salud y el turismo. “Eventos importantes de entretenimiento, innovación y emprendimiento han hecho que Cali esté en la lupa de los inversionistas. La energía y la agricultura también son temas relevantes”.

Juan Carlos Castro Lozano, director ejecutivo de Invest Pacific Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Dijo además que la ciudad tiene ventajas competitivas y vocaciones diferenciadas. “Somos el único departamento con una matriz energética casi 100% renovable en su generación. Tenemos energía a partir de biomasa y una creciente participación de energía solar, factores que siguen posicionando a Cali como un polo de interés para inversionistas relacionados con tecnología, servicios y manufactura”.

Para Jaramillo, la ciudad está viviendo un momento único. “Colombia ya venía consolidándose como un país atractivo para los centros de servicios compartidos. Hoy existen cerca de 120 y crecen a un ritmo impresionante, generando empleo de alta calidad y bien remunerado. En este momento, Cali es la ciudad que tiene la capacidad y el potencial de abastecer esa industria por la que el país viene siendo reconocido”.

Camilo Jaramillo Botero, CEO de Zonamerica Colombia Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

En cuanto a retos, Lara señaló que la competitividad del aeropuerto es clave y que la situación de la concesión requiere una solución urgente.

“Muchas aerolíneas dicen que Cali lo tiene todo, pero no tienen la certeza de que el aeropuerto les vaya a ofrecer las garantías necesarias. Por eso es importante resolver esta situación, porque la ciudad está perdiendo competitividad”.

De igual manera, aseguró que “esto no afecta solo a Cali, afecta a Colombia. Es el aeropuerto que menos se cierra en todo el país y podría ser la punta de lanza de conexión entre Asia y América Latina; genuinamente somos un socio competitivo y hoy tenemos una debilidad frente a ese vacío que no se ha resuelto y que nos hace perder competitividad”.

Reiteró también que es necesaria la articulación de los diferentes actores para que la terminal aérea pueda posicionarse mejor, ofrecer un mejor servicio y fortalecer su conexión con más ciudades y países del mundo. “Es un llamado al Gobierno nacional a resolver la situación”.

En esto concordó el director de Gobierno y Asuntos Legales de Wingo, quien dijo que “la Aerocivil es una autoridad especializada, aliada de las aerolíneas en la construcción de regulación y del crecimiento del tráfico aéreo, pero la realidad y la experiencia han demostrado que no sabe cómo administrar un aeropuerto. Es importante que involucren a las aerolíneas y que incentiven el tráfico de pasajeros. Somos el hub más significativo del suroccidente”.

Por otro lado, el director ejecutivo de Invest Pacific explicó que para atraer inversión ha sido clave la calidad del talento humano, el capital natural y la conectividad. “Suecia, Francia y Filipinas son países que están poniendo los ojos en Cali y eso demuestra el potencial que tenemos”.

Para Lara, el diferencial de Cali frente a otras ciudades es su diversidad, creatividad, riqueza cultural, ubicación geográfica y un capital humano incomparable.

“Cali es maravillosa. El reto es que el caleño se coma el cuento y valore lo que la ciudad es”. En esa misma línea, Jaramillo aseguró que la pasión, la diversidad y la cultura forman parte de lo que hace única a Cali. “Exportamos talento y hay un estándar alto de talento y calidad de vida”, dijo.

Además de la inversión y la competitividad, durante el foro también se habló del papel de la cultura, la innovación y el talento humano en la transformación de la ciudad y en la construcción de una nueva visión de futuro para Cali.

Más cultura e innovación

Para impulsar la continuidad cultural como parte de la nueva etapa de reinvención de la ciudad, Leydi Yojanna Higidio Henao, secretaria de Cultura de Cali, aseguró que han trabajado con distintos sectores y con los habitantes de la ciudad.

Leydi Yojanna Higidio Henao, secretaria de Cultura de Cali Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

“Los eventos desde la Secretaría de Cultura se sienten como procesos. Tenemos 13 festivales en la ciudad y una agenda cultural permanente durante todo el año, los 365 días, por eso hablamos de cultura y de procesos culturales”.

La secretaria además enfatizó que la cultura de la ciudad no es solo entretenimiento, sino también una herramienta de construcción social y económica que se está fortaleciendo para proyectar a Cali internacionalmente.

De igual manera, resaltó la importancia de las nuevas generaciones y de los semilleros de formación en salsa y artes tradicionales al advertir que “si no se asegura la continuidad de estos niños y jóvenes, se perdería un proceso social gigantesco para la ciudad”.

A su turno, María Eugenia Lloreda, asesora del alcalde en temas de innovación, tecnología y desarrollo económico, compartió la visión de la administración sobre el futuro tecnológico de Cali.

María Eugenia Lloreda, asesora del alcalde en innovación y ciudades inteligentes Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

“A Cali la hemos denominado una ciudad biointeligente, que aprovecha no solo la tecnología digital, sino también la biotecnología y la innovación para tomar decisiones basadas en datos”.

Dijo igualmente que la meta de la Administración es impulsar una planificación basada en la naturaleza, sostenible y orientada a mejorar la calidad de vida y el bienestar de todos los ciudadanos.

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En relación con los nuevos espacios de desarrollo, resaltó la construcción del centro Yawa. “Es un espacio de encuentro donde la tecnología, la ciencia y el arte tienen su lugar; un parque tecnológico que integrará a la academia, al sector público y al sector privado”, concluyó.