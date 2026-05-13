La Alcaldía de Cali y el Departamento de Prosperidad Social confirmaron que en esta nómina serán beneficiadas 70.746 personas mayores en la capital del Valle del Cauca. Los pagos se realizarán mediante modalidad de giro a través de los puntos autorizados de SuperGiros en la ciudad.

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Aunque el programa opera a nivel nacional, Cali aparece entre las ciudades con mayor número de beneficiarios activos de Colombia Mayor. Las autoridades locales insistieron en que la administración distrital no define quiénes ingresan o salen del subsidio, debido a que la selección de beneficiarios depende directamente del Gobierno nacional y del Departamento de Prosperidad Social.

La nueva jornada de desembolsos inició oficialmente el 11 de mayo y se extenderá hasta el próximo 27 de mayo bajo el conocido esquema de pico y cédula para evitar congestiones en los puntos de atención.

Las autoridades recomiendan que al recibir el dinero, este sea contado delante del cajero, y posteriormente sea solicitada la tirilla de pago. Foto: Cortesía Alcaldía de Cali

Pico y cédula Colombia Mayor en mayo de 2026

Es fundamental recordar que el cobro de este beneficio se debe hacer en puntos SuperGiros y Gane. Las fechas en las que se podrá cobrar con su número de cédula son:

1 y 2: 11, 16 y 23 de mayo.

3 y 4: 12, 19 y 25 de mayo.

5 y 6: 13, 20 y 26 de mayo.

7 y 8: 14, 21 y 27 de mayo.

9 y 0: 15 y 22 de mayo.

Durante los días 17, 18 y 24 de mayo no habrá atención para la entrega del recurso en las sedes de SuperGiros Gane, según informó la Alcaldía de Cali.

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Prosperidad Social explicó que los beneficiarios son identificados mediante cruces de información con bases de datos oficiales como Sisbén IV, Registraduría Nacional, Colpensiones y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres). Adicionalmente, la entidad recordó que el subsidio podría suspenderse si el beneficiario deja de reclamar el dinero durante dos ciclos consecutivos.

Por su parte, la Secretaría de Bienestar Social indicó que durante los primeros días de la jornada se habilitarán puntos de atención masiva en el Velódromo Alcides Nieto Patiño y en los centros comerciales Río Cauca y La Estación para facilitar la entrega del dinero a los beneficiarios.

El subsidio Colombia Mayor se puede reclamar hasta el próximo 27 de mayo. Foto: Cortesía Alcaldía de Cali

“Cali es una de las ciudades con mayor número de beneficiarios”, señaló Luisa Fernanda Benítez, líder del Centro de Atención para las Personas Mayores en Cali, quien además pidió a los ciudadanos respetar las fechas asignadas para evitar largas filas y congestiones en los puntos de pago.