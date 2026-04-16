Inician los pagos del tercer ciclo de Colombia Mayor: así puede reclamar el beneficio

El Gobierno Nacional impulsa estrategias con el fin de darle acompañamiento económico a personas de la tercera edad, las cuales se articulan con las administraciones locales, con el fin de garantizar ingresos mínimos a quienes no cuentan con otra fuente de sustento.

Ingreso Mínimo Garantizado: Bogotá comienza hoy pagos de abril

El programa Colombia Mayor, liderado por el Departamento de Prosperidad Social, hace parte de ese esquema. Está dirigido a personas en condición de pobreza o vulnerabilidad que no reciben pensión, y opera mediante ciclos de pago periódicos que se ejecutan a lo largo del año en todo el país, con cobertura en zonas urbanas y rurales.

Por esta razón, Proyección Social anunció el inicio de los pagos del tercer ciclo del programa Colombia Mayor, en una serie de jornadas dirigidas a los beneficiarios registrados en los 32 departamentos del país, quienes podrán acceder al subsidio a través de los canales autorizados.

De acuerdo con la encuesta Sueños y Realidad +60 de 2024, solo el 24 % de los adultos mayores en Colombia está pensionado, mientras el 68 % no cotiza al sistema pensional. Foto: 123RF

A nivel nacional, el tercer ciclo beneficiará a cerca de 3 millones de adultos mayores en el país, con una inversión aproximada de 708.000 millones de pesos, según datos de Prosperidad Social. Este volumen de recursos refleja la escala del programa dentro de la política social del país.

Este tercer ciclo inicia el 17 de abril de 2026 y se extenderá hasta el 4 de mayo, periodo durante el cual los beneficiarios podrán reclamar el subsidio en los puntos habilitados. La entrega se realiza a través de operadores como SuperGIROS y SuRed, los cuales cuentan con cobertura a nivel nacional.

Más de 149.000 adultos mayores en Santander recibirán el tercer pago de Colombia Mayor: link para verificar

El monto del subsidio también está definido. Según la información oficial, cada beneficiario recibirá 230.000 pesos, cifra que corresponde a los ajustes implementados dentro de la estrategia denominada “Dignidad Mayor – Rumbo al Pilar Solidario”.

En cuanto al proceso de cobro, Proyección Social reitera que los beneficiarios deben acudir a los puntos autorizados con su documento de identidad y verificar la disponibilidad del giro. Además, los operadores anteriormente mencionados tienen más de 31.000 puntos en el país, lo que permite acceder al subsidio sin desplazamientos extensos.

Acérquese a un punto de SuperGiros y SuRed para reclamar el beneficio. Foto: A.P.I

El programa tiene criterios específicos de acceso: está dirigido a hombres mayores de 62 años y mujeres mayores de 57 que no cuentan con pensión y que se encuentran clasificados en los grupos más vulnerables del Sisbén, además de cumplir requisitos como residencia en el país durante al menos diez años y haber sido priorizados en los listados oficiales del programa, según disponibilidad de cupos en cada municipio.

Por ejemplo, en la ciudad de Cali, la Alcaldía habilitó un pico y placa para poder realizar este cobro, de manera que se llevará a cabo así: