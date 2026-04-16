A partir de este jueves 16 de abril de 2026, la Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio de la Secretaría Distrital de Integración Social, comenzará los pagos del mes de abril de la estrategia Ingreso Mínimo Garantizado (IMG).

Personas mayores de 60 años seguirán siendo parte del Ingreso Mínimo Garantizado, informó Alcaldía de Bogotá

Esta iniciativa del distrito dirigirá recursos a muchos hogares de la capital colombiana, beneficiando a más de 897.000 personas en condiciones de pobreza extrema, primera infancia, educación y víctimas con pertenencia étnica.

Por otro lado, dentro de los componentes dirigidos a personas, los pagos del IMG ayudarán a más de 106.000 personas en los componentes de jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad.

Dentro de este proceso, la Alcaldía de Bogotá destinó más de $54.000 millones en transferencias monetarias durante este ciclo, llegando a una inversión acumulada mayor a $173.000 millones de pesos durante lo corrido de 2026.

El Distrito reitera que, desde el pasado 1 de abril de 2026, comenzaron las recargas de pasajes gratis de TransMilenio correspondientes a este mes, beneficiando a más de 760.000 personas en la capital, esto por medio de una inversión superior a los $13.000 millones de pesos.

Así serán las distribuciones de pago por componentes de hogares

Pobreza extrema

Inversión: $24.249.000.000

Personas beneficiadas: 166.000

Primera infancia

Inversión: $2.124.000.000

Personas beneficiadas: 164.000

Educación

Inversión: $10.623.000.000

Personas beneficiadas: 567.000

Víctimas con pertenencia étnica (Emberá - Jaidrúa)

Inversión: $9.000.000

Personas beneficiadas: 53

Así serán las distribuciones de pago por componentes de personas

Personas mayores

Inversión: $13.200.000.000

Personas beneficiadas: 88.000

Jóvenes

Inversión: $930.000.000

Personas beneficiadas: 2500

Personas con discapacidad

Inversión: $3.051.000.000

Personas beneficiadas: 15.800

Para la realización de los pagos, estos serán hechos de manera escalonada por medio de billeteras digitales como ¡Dale! MOVii, DaviPlata, Bancamía y Nequí, además por medio de giros que pueden ser retirados en los puntos de Efecty.

Todas las personas que se beneficiarán de este programa recibirán por medio de un mensaje de texto la información de disponibilidad del apoyo.

Objetivo del Ingreso Mínimo Garantizado (IMG)

El Ingreso Mínimo Garantizado es una estrategia de la Alcaldía Mayor de Bogotá, liderada por el alcalde Carlos Fernando Galán, con el objetivo de reducir las tasas de pobreza y hambre que suceden en la capital de Colombia.

Dentro de las características del programa destacan las transferencias monetarias condicionadas referidas a formación, acompañamiento psicosocial y empleabilidad para jóvenes; el apoyo económico para más de 88.000 personas mayores que no se verán afectados por reclasificaciones del Sisbén y bonos canjeables por alimentos junto con otros apoyos a personas con discapacidad.

Es ante estas acciones que el distrito pudo registrar los mejores resultados en el país, mostrando una reducción del 60% en el índice de Pobreza Multidimensional (IPM) de acuerdo al año 2025. El distrito comenta que, durante el transcurso de esas fechas, un total de 252.000 personas salieron de la pobreza por medio de inversiones en los ámbitos de salud y educación que implementa el distrito.