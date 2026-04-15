Conseguir una vivienda digna en Bogotá no es tarea fácil, y para los adultos mayores el panorama suele ser aún más complicado.

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La combinación de ingresos inestables, edad avanzada y requisitos financieros exigentes ha dejado a muchos por fuera del sistema formal de vivienda, obligándolos a depender de familiares o a vivir en condiciones poco seguras.

Muchos adultos mayores no tienen vivienda propia. Foto: Getty Images

Frente a esta realidad, el Distrito impulsa una estrategia que busca cambiar ese escenario. La propuesta está dirigida específicamente a personas mayores que no tienen vivienda propia y que enfrentan condiciones de vulnerabilidad.

El objetivo es ofrecerles alternativas más accesibles, sin someterlos a las exigencias tradicionales del mercado inmobiliario.

Durante años, este grupo poblacional ha tenido pocas opciones. Los créditos hipotecarios suelen exigir estabilidad laboral y capacidad de endeudamiento, condiciones que muchos adultos mayores no cumplen.

A esto se suma que los subsidios existentes no siempre logran cubrir sus necesidades o llegan con procesos complejos que dificultan el acceso.

En este contexto aparece Aldeia, un proyecto que abrirá sus puertas el 20 de junio y que será operado por Casa Nua.

Más que un conjunto de viviendas, la iniciativa propone un modelo diferente, en el que el acceso no depende únicamente del dinero disponible, sino de una evaluación más amplia de las condiciones de cada persona.

Expertos en salud han insistido en la importancia de mantener estilos de vida activos en la vejez. En línea con estas recomendaciones, el proyecto también apunta a crear espacios que ayuden a prevenir el aislamiento y el deterioro físico, promoviendo mayor autonomía.

La iniciativa se caracteriza por varios elementos: da prioridad a quienes más lo necesitan, simplifica los requisitos de acceso y evita que los beneficiarios tengan que asumir deudas difíciles de pagar. En lugar de soluciones temporales, la apuesta es construir alternativas sostenibles que respondan a las condiciones reales de esta población.

Vivienda propia para adultos mayores. Foto: iStock

Aunque la magnitud del problema de vivienda en Bogotá sigue siendo grande, este tipo de propuestas marcan un cambio en la forma de abordar la situación. Se trata de pasar de modelos rígidos a esquemas más inclusivos, que reconozcan que no todas las personas pueden cumplir con las mismas condiciones para acceder a un hogar.

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Para muchos adultos mayores, iniciativas como esta representan una oportunidad que antes no existía, la posibilidad de vivir con mayor estabilidad, seguridad y dignidad, sin depender exclusivamente de su capacidad económica o del apoyo de terceros.