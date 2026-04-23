En Bogotá, los cortes programados de agua hacen parte de una estrategia técnica permanente para sostener la operación de una red que abastece a millones de usuarios. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) ejecuta estas intervenciones como parte de labores de mantenimiento, reparación y modernización.

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Según la EAAB, estas suspensiones se realizan “para garantizar el suministro continuo de agua a todos los usuarios” y evitar fallas mayores en la infraestructura, lo que implica interrupciones controladas y previamente anunciadas .

En ese contexto, el Distrito confirmó los detalles específicos de los cortes programados para el viernes 24 de abril de 2026, con una afectación puntual en la localidad de Engativá.

Cortes de agua este viernes. 24 de abril, en un barrio ubicado al occidente de la capital. Foto: Alcaldía de Bogotá / Getty Images / API / Montaje: Semana

De acuerdo con la programación oficial, el corte se concentrará exclusivamente en el barrio Villa Luz, en el perímetro comprendido entre la calle 63 y la calle 66A, y las carreras 72 a 86, iniciando a las 9:00 a. m. y con una duración estimada de hasta 24 horas.

La causa técnica es un mantenimiento preventivo en la red de acueducto, lo que implica intervención directa sobre la infraestructura existente.

Esta intervención será sectorizada; sin embargo, forma parte del calendario semanal de la entidad, que en otros días ha incidido hasta en 60 barrios. Estas acciones buscan “minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua potable”, lo que explica la necesidad de interrumpir el servicio de manera temporal.

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En cuanto a las recomendaciones, la EAAB ha sido reiterativa y específica. Se indica que los usuarios deben llenar los tanques de reserva antes del inicio del corte, con el fin de garantizar abastecimiento durante la suspensión. Además, se recomienda que el agua almacenada sea utilizada dentro de las 24 horas siguientes, para evitar problemas de calidad o contaminación.

La entidad insiste en priorizar el agua para consumo humano, preparación de alimentos e higiene básica, evitando actividades como lavado de vehículos, riego de jardines o usos no esenciales durante la contingencia.

En situaciones donde el agua se va por un tiempo limitado, es importante ahorrar agua previamente para no sufrir de escasez. Foto: Pixaby

También se sugiere adoptar medidas domésticas concretas, como almacenar agua en recipientes limpios y tapados, revisar el estado de llaves y tuberías internas para evitar fugas y mantener cerrados los grifos durante el corte para prevenir el ingreso de aire o sedimentos en las redes internas una vez se restablezca el servicio.

Finalmente, la EAAB recomienda que, tras el restablecimiento, se deje correr el agua por unos minutos antes de consumirla, con el fin de limpiar posibles residuos derivados de la intervención técnica.