Guía para el Día de la Niñez en el Jardín Botánico: mapa de actividades, puntos de encuentro y horarios

Bogotá celebra a sus niñas y niños con una agenda que mezcla la ciencia, el arte y la naturaleza. El Jardín Botánico José Celestino Mutis (JBB) ha preparado una oferta inmersiva para este fin de semana, diseñada para aportar herramientas ambientales desde temprana edad.

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Sin embargo, para disfrutar de la jornada, es clave conocer los cambios en la operación y la ubicación exacta de cada estación.

Sábado 25 de abril: Cambio de horario y agenda

Para este sábado, el JBB informa que realizará un cierre logístico preventivo de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. La celebración oficial iniciará a la 1:00 p. m. y se extenderá hasta las 5:00 p. m.

Jardín Botánico de Bogotá tendrá programación para los niños este fin de semana. Foto: Jardín Botánico de Bogotá. / Juan David Ramírez

Actividades permanentes (1:00 p. m. a 5:00 p. m.):

Pintucaritas: Lugar en el Jardín del Fundador.

Lugar en el Jardín del Fundador. Castor itinerante: Colecciones vivas.

Colecciones vivas. Show musical y artístico: Plazoleta Tropicario.

Talleres y eventos con hora fija:

1:30 p. m. Taller “Exploradores del saber”: Aula multifuncional.

Taller “Exploradores del saber”: Aula multifuncional. 2:00 p. m. Taller “Pequeños viajeros - los colores de la huerta”: La Huerta.

Taller “Pequeños viajeros - los colores de la huerta”: La Huerta. 2:30 p. m. Recorrido-taller “Colores vivos de la biodiversidad”: Mapa principal.

Recorrido-taller “Colores vivos de la biodiversidad”: Mapa principal. 3:00 p. m. Teatro “Acto para Cuatro y un planeta”: La Pérgola.

Teatro “Acto para Cuatro y un planeta”: La Pérgola. 3:00 p. m. Concierto Dueto Filarmónica al Barrio (violín y guitarra): Auditorio.

Concierto Dueto Filarmónica al Barrio (violín y guitarra): Auditorio. 4:00 p. m. Experiencia sensorial “Somos Tierra”: Casa artística Luciérnagas (Dg. 73H Sur #78‑38, Localidad de Bosa).

Domingo 26 de abril: Naturaleza y Ecotrueque

El domingo la jornada será continua, desde las 10:00 a. m. hasta las 4:30 p. m., con el objetivo de acercar a los menores a la biodiversidad de forma lúdica.

Programación dominical:

10:00 a. m. Recorrido “Semillas de vida”: Mapa principal.

Recorrido “Semillas de vida”: Mapa principal. 11:00 a. m. Murales para colorear “Ecosistemas de Bogotá”: Monóptero.

Murales para colorear “Ecosistemas de Bogotá”: Monóptero. 1:00 p. m. a 4:30 p. m. Ecotrueque de juguetes (cambia y reutiliza): Plazoleta entrada principal.

Ecotrueque de juguetes (cambia y reutiliza): Plazoleta entrada principal. 2:00 p. m. Recorrido “Biodiversidad mágica de la ciudad”: Mapa principal.

Recorrido “Biodiversidad mágica de la ciudad”: Mapa principal. 3:00 p. m. Concierto Dueto Filarmónica al Barrio (piano y trombón): Auditorio.

Este tipo de actividades también sirven para generar conciencia de la naturaleza en la población infantil. Foto: Getty Images/iStockphoto

Recomendaciones

El Jardín Botánico reafirma su compromiso con la educación ambiental, resaltando que estas actividades buscan generar una conexión emocional entre la infancia y el territorio.

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Se recomienda a los padres de familia:

Llegar puntualmente a los puntos de encuentro mencionados (Mapa principal, Auditorio o Huerta) para no perder el cupo en los talleres. Llevar juguetes en buen estado si desean participar en la jornada de Ecotrueque del domingo. Tener en cuenta el cierre matutino del sábado para evitar desplazamientos innecesarios antes de la 1:00 p. m.

Con esta programación, se busca que los más pequeños aprendan a cuidar el planeta mientras juegan en uno de los pulmones más importantes de la capital.