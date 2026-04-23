El icónico parque de diversiones en Bogotá que invita a celebrar el Día del Niño en grande y con toda la familia

En Bogotá existe una amplia lista de atractivos para disfrutar, entre ellos el Parque Salitre Mágico, un lugar que ofrece una gran cantidad de eventos especiales durante todo el año, ideal para quienes buscan adrenalina y diversión.

Como uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad, este parque de diversiones se une a la conmemoración del Día del Niño, que se celebrará el próximo 25 de abril, con una programación centrada en brindar experiencias significativas para la infancia, resaltando la importancia de los momentos en familia y de los hitos que acompañan el crecimiento de los más pequeños.

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Uno de esos hitos ocurre cuando un niño alcanza los 1,35 metros de estatura, medida que le permite acceder por primera vez a las montañas rusas más extremas del parque. De este modo, más que un requisito físico, es un cambio que simboliza nuevas experiencias, donde la emoción, el reto personal y la confianza se convierten en protagonistas.

En este contexto, Salitre Mágico se transforma en el escenario y la oportunidad perfecta para fortalecer los vínculos familiares, especialmente entre padres e hijos, brindando el ambiente y las atracciones necesarias para crear experiencias memorables.

Este parque cuenta con atracciones diseñadas para todas las edades. Foto: Cortesía - Salitre Mágico

Desde emocionantes montañas rusas y atracciones de alta velocidad hasta carruseles y zonas de juego más tranquilas para los más pequeños, este parque de diversiones ofrece opciones para todos, presentándose como un espacio para disfrutar este día especial sin pausa, pero con calma.

Como parte de esta conmemoración, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), en articulación con Salitre Mágico, facilitará el acceso de más de 5.000 niños de colegios públicos de Bogotá, quienes visitarán el parque por primera vez.

Esta iniciativa busca promover el acceso equitativo a espacios de recreación y contribuir al bienestar emocional y social de la niñez en la ciudad.

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“Qué mejor regalo en el mes del niño que compartir con nuestros hijos experiencias que se quedan para siempre en sus recuerdos; acompañarlos en estos momentos es más valioso que cualquier regalo material”, comenta Diana Zambrano, subdirectora de Marketing de Salitre Mágico.

Por otro lado, además de la experiencia individual, el parque resalta el papel de los padres en estos procesos, invitándolos a ser testigos de los momentos de diversión de sus hijos, especialmente cuando están a punto de enfrentarse por primera vez a atracciones de alto impacto, cruzando una etapa que no solo refleja crecimiento físico, sino un avance en seguridad personal y autonomía.