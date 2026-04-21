Las mejores experiencias en Colombia para reconectar con su niño interior

Para muchos, viajar es la mejor forma de escapar de la rutina y desconectarse por completo, ofreciendo una oportunidad para retomar ese libro olvidado, disfrutar en familia, crear nuevos recuerdos o reconectar con ese niño interior que busca explorar nuevos destinos y disfrutar de actividades cargadas de aventura y emoción.

El municipio antioqueño que durante 80 años fue el segundo más importante de la región, un destino con historia y riqueza natural

En este contexto y a propósito Día Mundial del Niño, la plataforma Booking.com presentó una selección de destinos en Colombia que invitan a los viajeros a emprender nuevas aventuras y redescubrir su lado más divertido a través del juego, la curiosidad y la capacidad de asombro.

Destacó la variedad de alojamientos —desde hoteles hasta casas, apartamentos y experiencias únicas—, que se encuentran en cada uno de estos lugares, así como servicios como alquiler de vehículos, tiquetes y atracciones que complementan de manera perfecta la experiencia.

De acuerdo con la plataforma, Bogotá es uno de los destinos más recomendados para reconectar con ese niño interior, gracias a la mezcla de adrenalina y risas que ofrecen atractivos como Salitre Mágico.

Este lugar, según describe, “se convierte en una cápsula del tiempo donde las montañas rusas, los juegos mecánicos y los algodones de azúcar despiertan recuerdos de infancia".

Bogotá cuenta con múltiples espacios de diversión para compartir en familia. Foto: Crédito: VisitBogotá / API

El segundo destino recomendado es Melgar, por su famoso parque acuático Piscilago, situado a solo dos horas de Bogotá.

Se trata de uno de los parques acuáticos más grandes del país, compuesto por varios toboganes, piscinas de olas y zonas verdes que crean el escenario perfecto para dejar atrás el estrés y volver a disfrutar como un niño.

Piscilago incluye servicios de transporte, restaurantes y hoteles. Foto: Instagram @piscilagocol

En el tercer lugar se encuentra el Eje Cafetero, destacando el popular Parque del Café, un lugar que mezcla naturaleza, tradición y diversión.

Entre montañas verdes y aroma a café, este sitio ofrece diversas atracciones mecánicas, shows culturales y recorridos temáticos que lo convierten en un espacio ideal para aprender y reír a carcajadas.

Parque del Café Foto: Créditos - Facebook: Parque del Café Oficial

A la selección se suma Cartagena de Indias, una ciudad que, más allá de sus murallas históricas, cuenta con una oferta que brinda diversión bajo el sol.

El “río turquesa” del Tolima que ofrece una experiencia de relajación única a 2 horas de Murillo

“Desde actividades acuáticas hasta parques temáticos cercanos, la ciudad ofrece múltiples formas de reconectar con el juego y la exploración”, señala la plataforma.

Turistas en Cartagena de Indias Foto: Getty Images

Por último, sobresale el icónico Parque Tayrona en Santa Marta, un escenario mágico e ideal para los amantes de la naturaleza y las caminatas.

En este atractivo hay senderos, playas escondidas y otros rincones que despiertan una sensación de descubrimiento constante en medio de la selva y aguas cristalinas que enamoran.