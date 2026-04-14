Las tres perlas emergentes que deslumbran en el Eje Cafetero y cada vez atraen a más viajeros

¿Sabía que el Eje Cafetero es mucho más que destinos emblemáticos como el Parque del Café, Salento o el Valle de Cocora? Esta fascinante región del país ha venido ampliando su oferta turística con una riqueza cada vez más diversa, en la que emergen nuevos lugares y experiencias que cautivan a todo tipo de viajeros.

Más allá de sus paisajes icónicos, el Eje Cafetero invita a sumergirse en un espacio donde la historia se entrelaza con la tradición cafetera, la cultura local se vive en cada rincón y la diversión se combina con espacios de descanso y bienestar.

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Así que, aparte de esos lugares populares, a los que se suman Filandia (Quindío), Salamina (Caldas), el Parque Nacional Natural (PNN) Los Nevados y los termales de Santa Rosa de Cabal (Risaralda), a continuación se mencionan tres perlas emergentes que deslumbran y cada vez atraen a más viajeros.

Los municipios de la cordillera en el Quindío La Reserva del Otún en Risaralda El Nido del Cóndor en Caldas

¿Por qué estos espacios están ganando protagonismo en el Eje Cafetero?

Para quienes buscan destinos menos concurridos, se recomienda explorar la subregión cordillerana del Quindío, integrada por los municipios de Córdoba, Génova y Pijao. Este último se destaca por formar parte de la red Cittaslow, lo que lo convierte en un auténtico “pueblo sin prisa”, explica el medio regional La Patria.

Esta población es un claro reflejo de la tradición cafetera y del espíritu pujante y moderno de la industria colombiana. Foto: Créditos: Alcaldía Municipal de Génova, Quindío / API

En cuanto a la Reserva del Otún en Risaralda, también conocida como Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya, se consolida como un destino ideal para quienes desean llevar a cabo actividades de ecoturismo.

De acuerdo con Parques Nacionales Naturales de Colombia, en este lugar es posible realizar observación de aves, senderismo, avistamiento de mariposas, conocer de cerca la riqueza de la fauna y flora de la región y participar en actividades de turismo cultural que resaltan las tradiciones y saberes locales.

Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya Foto: Cortesía - Parques Nacionales Naturales de Colombia

Cada uno de estos planes está diseñado para el disfrute, la conexión con la naturaleza y el aprendizaje, incluyendo espacios propicios para el turismo de bienestar, donde los visitantes pueden relajarse, desconectarse del estrés cotidiano y recargar energías.

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Lo mejor de todo es que esta reserva se encuentra a solo 15 kilómetros de Pereira, en el corregimiento de La Florida, vereda La Suiza.

Por último, el Nido del Cóndor en Caldas florece como un rincón privilegiado donde es posible avistar el cóndor. Este sitio está ubicado en la vereda Papayal (Villamaría, Caldas), y además de permitir observar esta majestuosa ave, también es refugio de otras especies.