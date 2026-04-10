Como un homenaje a la tradición panelera presente en distintos rincones del país, llega el ‘Panela Fest – Eje Cafetero 2026′, un evento que busca reunir a más de 3.000 familias rurales vinculadas a este sector.

La iniciativa, que se desarrollará los días 22 y 23 de abril, tiene como propósito fortalecer los procesos de comercialización, abrir nuevas oportunidades de mercado y brindar mayor visibilidad a esta importante cadena productiva, según explicó la Agencia de Desarrollo Rural (ADR).

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El punto de encuentro será la Plazoleta del Centro Comercial Plaza Victoria, en Pereira, Risaralda, con entrada abierta al público, uniendo a la comunidad y visitantes bajo el lema ‘La Dulzura de Colombia’.

En este espacio se darán cita productores, asociaciones campesinas, compradores y otros actores del sector agroindustrial en una agenda que, según la ADR, integrará oportunidades de negocio, espacios de formación y una imperdible programación cultural que busca exaltar la tradición y el valor de la panela en Colombia.

Gracias a esto, la iniciativa se “consolida como un escenario estratégico para fortalecer la comercialización, visibilizar la producción panelera y promover el desarrollo económico del campo colombiano”, señala la entidad.

Así mismo, indica que ‘Panela Fest’ contará con el apoyo de la Federación Nacional de Productores de Panela (Fedepanela), la Alcaldía de Pereira y la Gobernación de Risaralda.

Un encuentro lleno de sabor y tradición

Aunque todavía no se han compartido detalles sobre las actividades que se llevarán a cabo en el marco del Panela Fest de 2026, la ADR afirma que llegarán “experiencias territoriales y presentaciones culturales” a Pereira, cuyo objetivo es destacar los saberes tradicionales que han sostenido la panela durante generaciones.

Por ahora, entre los principales atractivos del evento sobresale la Carpa Central, donde estará el ‘Aula Viva’, un espacio concebido para el aprendizaje y el intercambio de conocimientos. Allí, los asistentes podrán participar en procesos de formación técnica orientados a fortalecer las prácticas productivas y a mejorar las estrategias de comercialización de la panela.

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De igual forma, en su edición de 2026, el ‘Panela Fest 2026′ busca fortalecer el sector mediante una “agroferia comercial”, un espacio para que el público en general pueda acercarse y conocer de primera mano la diversidad de procesos vinculados a la producción de panela, así como su importancia en la economía campesina.

Con cada actividad, la intención darle ese reconocimiento que merece la panela como un producto emblemático del país, que representa tradición, identidad y desarrollo rural.