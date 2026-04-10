Ni Tabio ni Guasca: el municipio de Cundinamarca con aguas termales que pocos han explorado

Los pueblos de Cundinamarca son ideales para escapadas cortas gracias a su cercanía con Bogotá, ofreciendo una alternativa para desconectarse del ajetreo urbano con una mezcla de historia colonial, naturaleza exuberante y tradiciones ancestrales.

Para quienes buscan espacios de descanso y bienestar, municipios como Tabio y Guasca se posicionan entre las opciones más buscadas, gracias a sus reconocidas aguas termales, que durante años han sido utilizadas con fines terapéuticos y medicinales.

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Sin embargo, lo que muchos no saben es que hay otro pueblo cundinamarqués con este tipo de atractivo que pocos han explorado: el municipio Agua de Dios, situado a solo 114 kilómetros de Bogotá.

El nombre de este destino, ubicado en la provincia del Alto Magdalena, en la región del Tequendama, hace referencia a la extraordinaria riqueza y bondad de las aguas termales azufradas que brotan en el sector conocido como “Los Chorros”, destaca la Alcaldía Municipal en su sitio web.

Además, cuenta con otros sitios de interés dignos de admirar y explorar, como el Cerro de la Cruz, un lugar especial para respirar aire puro, contemplar hermosas vistas rodeadas de imponentes montañas y reconectarse con la naturaleza.

Los Chorros de Agua de Dios, Cundinamarca Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Agua de Dios / API

Otro de los lugares imperdibles para visitar en Agua de Dios es la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, un espacio que encarna la esencia y la tradición del municipio. Este templo, además de su valor arquitectónico y simbólico, se ha convertido en un punto de encuentro para la comunidad, reuniendo a numerosos feligreses no solo los domingos, sino también durante la semana.

Allí, locales y visitantes encuentran un ambiente de recogimiento, fe y tranquilidad, convirtiéndolo en un refugio espiritual que forma parte fundamental de la vida cotidiana del pueblo.

Si la idea es hacer una pausa y disfrutar de un momento agradable, ya sea saboreando un helado o simplemente dejándose llevar por el ritmo tranquilo del municipio, tanto el Parque Principal como el Parque Simón Bolívar se convierten en paradas infaltables.

Cerro de la Cruz Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Agua de Dios / API

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Estos espacios, rodeados de vida local, permiten observar el día a día de sus habitantes, compartir en familia o con amigos y disfrutar de un ambiente relajado. Además, son puntos ideales de encuentro para sentarse, descansar y conectarse con la esencia del lugar en medio de espacios adornados con flores y árboles.

Durante una visita al municipio de Agua de Dios, la experiencia no estaría completa sin disfrutar de su variada gastronomía local. En los menús de sus restaurantes es posible encontrar platos típicos que reflejan la tradición culinaria de la región, como el reconocido cocido panche, el caldo de entreverado, la carne a la llanera y la tradicional fritanga.