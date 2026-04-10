¿A dónde viajar en abril? Descubra cuál es la ciudad más buscada por los colombianos esta temporada

Por lo general, cada mes, uno o varios destinos lideran las búsquedas de los viajeros en Colombia. Por eso, la plataforma de alojamiento Booking.com resalta cuál es la ciudad que encabeza las preferencias de viaje de los colombianos en abril.

Este destino, según la fuente, registró un incremento del 84 % en el interés de los viajeros durante el cuarto mes del año, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Aumentan los viajes de colombianos al exterior y estos son los nuevos destinos que marcan tendencia

Se trata de Cartagena de Indias, una joya del Caribe colombiano que sigue consolidándose como uno de los principales destinos turísticos del país por varios factores, entre ellos su combinación única de historia colonial, playas caribeñas y vibrante cultura.

Estas características, además de atraer turistas nacionales, captan la atención de viajeros internacionales que prefieren destinos de clima cálido y con una variada oferta gastronómica, como la que ofrece Cartagena con su fusión de sabores.

Cartagena de Indias, un destino que lo tiene todo

Uno de los planes imperdibles para cualquier viajero que llega a Cartagena es recorrer su centro histórico, un lugar lleno de encanto donde el tiempo parece detenerse en medio de arquitectura colonial, balcones floridos y calles empedradas que crean una atmósfera única.

Allí, cada rincón guarda detalles llenos de historia, cultura y tradición, convirtiendo este recorrido en una experiencia inolvidable que refleja la esencia de la ciudad.

Turistas en la Ciudad Amurallada. Foto: Getty Images

Booking.com destaca su oferta turística diversa, que incluye desde descanso hasta entretenimiento, animando a los viajeros a explorar lugares mágicos, como las Islas del Rosario, famosas por sus aguas cristalinas y ambiente tranquilo.

Contemplar atardeceres en las murallas o terrazas con vista al mar es otro plan que muchos desean disfrutar en La Heroica mientras, al tiempo, existe la posibilidad de degustar desde sus ceviches tradicionales hasta propuestas de alta cocina.

Otros sitios emblemáticos que atraen a los viajeros en Cartagena son el Castillo de San Felipe de Barajas y el Palacio de la Inquisición. Además, a la lista se suma el barrio Getsemaní, reconocido por su vibrante arte urbano y su animada vida nocturna.

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Para complementar la experiencia, la plataforma resalta su amplia y diversa oferta de alojamientos disponibles en el destino, con opciones que se adaptan a todo tipo de viajeros y presupuestos. Desde encantadores hoteles boutique ubicados en el corazón de la ciudad hasta modernos apartamentos frente al mar con vistas privilegiadas.

A esto se suman distintas alternativas de transporte que facilitan el desplazamiento, brindando la posibilidad de recorrer cada uno de sus rincones de manera cómoda, segura y sin contratiempos.