Cuatro razones para visitar Puerto Carreño, encantador destino rodeado de naturaleza y de gran riqueza cultural

Para los amantes de la naturaleza, Colombia tiene diversidad de destinos que vale la pena conocer y disfrutar de sus atractivos. Uno de ellos es Puerto Carreño, capital de Vichada, ciudad ubicada a orillas del río Orinoco y que destaca por su amplia oferta natural.

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Este destino se presenta como la puerta de entrada a las vastas sabanas que caracterizan a la Orinoquía. Una de sus características particulares es que está rodeada por tres ríos y una inmensa llanura, un territorio donde se resguardan maravillas naturales como el Parque Nacional Natural El Tuparro y el Raudal de Maipures, según información del portal oficial de turismo Colombia Travel.

No obstante, la naturaleza no es el único encanto del que pueden disfrutar los viajeros en este lugar. También tiene una rica diversidad cultural, dado que aquí conviven los llaneros, habitantes de la Orinoquía dedicados a la ganadería, y los pueblos indígenas, que se encargan de cuidar la sabiduría de sus ancestros y de las leyendas de la región. Estas son cuatro razones para visitar este lugar.

Puerto Carreño es una de las ciudades para hacer turismo de naturaleza. Foto: ProColombia

Delfines rosados

En el río Orinoco se puede realizar avistamiento de delfines rosados. La mencionada fuente indica que les puede encontrar en las bocas de los ríos Bita y Meta, y en distintas partes del Orinoco. Los viajeros tienen la posibilidad de contratar una excursión en bote o lancha en la ciudad, pero es importante tener presente que, para acercarse a ellos, lo ideal es utilizar una embarcación de motor pequeño para no asustarlos.

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Casa de la Cultura

Este es un escenario propicio para conocer detalles de la música llanera, interpretada por jóvenes artistas locales que se reúnen allí para tocar el arpa, las maracas, el cuatro y el tiple, instrumentos esenciales de este género musical representativo de la región.

El baile tradicional de la Orinoquía, el joropo, también está presente en este espacio artístico, por lo que constituye una forma de vivir la cultura y las tradiciones de los pobladores de la región.

Atardecer en Puerto Carreño, Vichada. Foto: Aporte Instituto Humboldt

Cerro de la bandera

Esta roca de 100 metros de altura es el punto perfecto para registrar vistas panorámicas de la ciudad y del Orinoco. Uno de los planes es animarse a escalarla en las primeras horas del día y ver el amanecer sobre la llanura venezolana del otro lado del río.

Navegación por el Meta

Información de la Alcaldía Municipal indica que la navegación por el río Meta es uno de los planes obligados para el turista, en el que se puede apreciar este afluente que separa los departamentos de Casanare, Arauca y Venezuela del departamento de Vichada. En su desembocadura sobre el Orinoco es posible realizar el avistamiento de delfines rosados.

En general, Puerto Carreño es un lugar ideal para el senderismo, el avistamiento de aves, el turismo comunitario, las travesías en bicicleta y para disfrutar de una rica gastronomía, según la Alcaldía.