Turismo

Estas son las tres ciudades que encabezan el Índice de Competitividad Turística de Colombia

La medición fue liderada por Bogotá.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Semana
4 de marzo de 2026, 6:02 p. m.
Turismo en Colombia
Turismo en Colombia Foto: Adobe Stock

Recientemente fue presentado el Índice de Competitividad Turística Regional de Colombia (ICTRC), que evaluó a las ciudades y a los departamentos del país.

Esta medición es liderada por el Centro de Pensamiento Turístico de Colombia (CPTUR), una iniciativa conjunta de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) y la Fundación Universitaria Cafam (Unicafam).

El primer lugar del ranking fue otorgado a Bogotá. El segundo lo ocupó Cartagena, mientras que el tercer puesto fue para Medellín.

La secretaria de Turismo de Cartagena, Teremar Londoño Zurek, destacó la posición alcanzada por su ciudad. “La posición de Cartagena en el segundo lugar del Índice de Competitividad Turística Regional no es casualidad; es el resultado de un trabajo articulado que fortalece nuestra gobernanza, nuestra sostenibilidad ambiental, la formalización del sector y la calidad de nuestra infraestructura turística. Este reconocimiento ratifica que somos un destino preparado, confiable y competitivo frente a los estándares nacionales e internacionales”, expresó.

Turismo

¿En dónde queda y qué se puede hacer en la cascada más alta de Boyacá, joya natural para visitar a tres horas de Tunja?

Turismo

A una hora de Bogotá, este es considerado uno de los pueblos más bonitos de la región

Turismo

El pueblo de Risaralda reconocido por su diversidad de pisos térmicos y especies, ideal para el ecoturismo y la aventura

Turismo

A solo 2 horas de Pereira: así es el municipio que hace unos años fue nombrado “el pueblo más lindo de Risaralda”

Turismo

¿De paseo por Cundinamarca? Tres atractivos naturales para visitar muy cerca de Bogotá

Turismo

El pueblo colombiano que sorprende con sus múltiples plazoletas, sitios que rinden homenaje a hechos y personajes históricos

Turismo

El pueblo de Boyacá cuyo nombre significa ‘capitán’, un destino que cautiva con su riqueza natural y bellos paisajes

Barranquilla

Cartagena y múltiples municipios de Bolívar tendrán cortes de luz del 3 al 6 de marzo

Cartagena

Cae hombre con panfletos amenazantes en El Carmen de Bolívar: Gobernación anuncia refuerzo en pie de fuerza

Turismo

Cinco sitios para visitar en Cartagena, ideales para conectar con la historia y la cultura del Caribe

Los mejores encantos de “la meca de la antioqueñidad”, una joya inigualable para visitar a menos de 3 horas de Medellín

Por su parte, Liliana Rodríguez, presidenta ejecutiva de Corpoturismo Cartagena, agregó: “Nos alegra profundamente que nuestra ciudad sea reconocida a nivel nacional por una entidad tan rigurosa como el Centro de Pensamiento de Cotelco por su competitividad turística a nivel nacional”.

Entretanto, la Alcaldía de Medellín destacó que la capital antioqueña se consolida como “una de las tres ciudades más turísticas de Colombia”.

Cartagena de noche
Cartagena de Indias. Foto: Getty Images/iStockphoto
El destino que entró al Top 5 del turismo en Colombia y marcó un hito histórico

“Medellín y Antioquia se han posicionado como una de las regiones más atractivas para visitar, no solo en el ámbito nacional, sino también en el internacional, lo que ha generado un aumento significativo de la actividad turística en la ciudad-región y la dinamización de la economía local”, sostuvo.

¿Qué evalúa el índice?

  • El índice evalúa más de 100 indicadores agrupados en diferentes criterios, entre los cuales destacan:
  • Gestión del destino: Políticas públicas, gobernanza y planificación.
  • Sostenibilidad ambiental: Protección de los ecosistemas y recursos naturales.
  • Aspectos económicos y sociales: Generación de empleo, calidad de vida local y encadenamiento productivo.
  • Infraestructura: Conectividad aérea, terrestre, marítima y servicios básicos.
  • Promoción y comercialización: Estrategias de posicionamiento del destino.

Estos fueron los tres países con más tiquetes aéreos vendidos hacia Colombia en el cierre de 2025

La venta de tiquetes aéreos hacia Colombia registró un crecimiento del 5,4 % durante el cuarto trimestre de 2025, en comparación con el mismo periodo del año anterior, al alcanzar los 328.406.

De acuerdo con la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo (Anato), Estados Unidos se consolidó como el principal mercado emisor, con una participación del 35,5 % del total, seguido por México (8,7 %) y Brasil (7,9 %). “En conjunto, estos tres mercados representaron el 52 % de la venta total de tiquetes internacionales hacia el país en este periodo”, agregó la organización.

“Bogotá, con 112.000 tiquetes vendidos; Medellín, con 65.344; y Cartagena, con 62.236, concentraron cerca del 80 % de los tiquetes vendidos hacia Colombia entre octubre y diciembre de 2025”, subrayó Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de Anato.

Más de Turismo

Cascada Salto Candelas

¿En dónde queda y qué se puede hacer en la cascada más alta de Boyacá, joya natural para visitar a tres horas de Tunja?

Zipaquirá

A una hora de Bogotá, este es considerado uno de los pueblos más bonitos de la región

Belén de Umbría.

El pueblo de Risaralda reconocido por su diversidad de pisos térmicos y especies, ideal para el ecoturismo y la aventura

Quinchía, Risaralda

A solo 2 horas de Pereira: así es el municipio que hace unos años fue nombrado “el pueblo más lindo de Risaralda”

Parque Natural Chingaza

¿De paseo por Cundinamarca? Tres atractivos naturales para visitar muy cerca de Bogotá

Sincé, Sucre

El pueblo colombiano que sorprende con sus múltiples plazoletas, sitios que rinden homenaje a hechos y personajes históricos

Laguna El Pato

El pueblo de Boyacá cuyo nombre significa ‘capitán’, un destino que cautiva con su riqueza natural y bellos paisajes

Iglesia de Lourdes

Cinco iglesias de estilo gótico para visitar en Bogotá en esta Semana Santa; son verdaderas joyas arquitectónicas y religiosas

Atractivo turístico de La Mesa, Cundinamarca

El pueblo de Cundinamarca reconocido por sus miradores, cascadas y rica historia, un destino que enamora a una hora de Bogotá

Noticias Destacadas