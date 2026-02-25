Los mejores encantos de “la meca de la antioqueñidad”, una joya inigualable para visitar a menos de 3 horas de Medellín

Escondido entre imponentes montañas llenas de verde y tesoros naturales únicos, se encuentra uno de los municipios más fascinantes para explorar del oriente antioqueño: Sonsón.

Este pueblo, que en 2025 cumplió 225 años, es conocido como “la meca de la antioqueñidad” por su riqueza histórica, pues aunque muchos no lo saben, guarda un pasado especial debido a que fue departamento y aún conserva huellas de aquella época.

Su larga historia lo destaca como uno de los pueblos más antiguos y extensos del oriente antioqueño que, a lo largo del siglo XIX, se consolidó como epicentro de la colonización hacia el sur del país y como un importante núcleo comercial y financiero en la región.

Durante cerca de ocho décadas fue considerado como la segunda ciudad más relevante del departamento e, incluso, entre 1908 y 1910 alcanzó la categoría de departamento, señala la Gobernación de Antioquia en su página web.

Sin embargo, hacia 1930 comenzó a perder protagonismo debido al éxodo de figuras influyentes que migraron hacia otras zonas del país, lo que impactó su dinamismo económico y político.

A pesar de ello, Sonsón es un lugar que enamora como destino turístico, ofreciendo a sus visitantes una temperatura promedio de 13 grados centígrados y todos los pisos térmicos debido a que está conformado por el Páramo de Sonsón, cuyo punto más alto está ubicado a los 3.350 metros sobre el nivel del mar y también tiene parte de su territorio sobre el Magdalena Medio.

Este municipio antioqueño está cargado de historia y encantos culturales y naturales. Foto: Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica)/API.

Ubicado a unos 115 kilómetros de Medellín y con una distancia aproximada de tres horas por carretera, esta población antioqueña es considerad uno de los territorios más diversos de esta región del país, lo que lo convierte en un punto estratégico para el turismo, la conservación y la investigación ambiental.

Muchos lo conocen como la “tierra del maíz”, un apelativo que cobra especial significado cada agosto durante sus emblemáticas Fiestas del Maíz. En esta colorida celebración, la música, los desfiles, la gastronomía típica y las expresiones culturales se unen para rendir homenaje al espíritu campesino que define a la región.

Recorrer su centro histórico es viajar en el tiempo: considerado uno de los más completos del oriente antioqueño, conserva arquitectura tradicional, calles llenas de memoria y espacios que invitan a descubrir la esencia patrimonial de este encantador destino.

Allí se encuentran varios sitios de interés para visitar, entre ellos museos como la Casa de los Abuelos, el Museo de Arte Religioso, el Museo Pablo Jaramillo, la Sala Arqueológica Sonsón y el Museo Folclórico, espacios que conservan piezas, documentos y relatos esenciales que hacen parte de su historia e identidad.