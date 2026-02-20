Turismo

Dos parques acuáticos ideales para compartir en familia en Antioquia; quedan a pocos kilómetros de Medellín

Conozca cómo planificar su visita y qué servicios ofrecen.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
20 de febrero de 2026, 2:17 p. m.
Atractivos cerca de Medellín.
Atractivos cerca de Medellín. Foto: Facebook: Kanaloa Parque Acuático / Comfenalco Antioquia / API

Medellín es el punto de partida perfecto para descubrir los tesoros que guarda Antioquia en cada uno de sus municipios. Cada uno de estos destinos se destaca por su riqueza natural, su arquitectura tradicional, su variada gastronomía y su invaluable legado histórico y cultural, características que convierten cada visita en una experiencia auténtica y memorable.

Entre esos sitios de interés que atraen a los visitantes del departamento, se encuentran dos parques acuáticos ideales para compartir en familia, ubicados muy cerca de la capital antioqueña. Estos espacios se caracterizan por ofrecer una mezcla equilibrada de diversión, naturaleza y comodidad.

Uno de ellos es el Parque Acuático Kanaloa, situado en la entrada del municipio de Santa Fe de Antioquia. Este lugar se ha posicionado como una de las alternativas recreativas más destacadas del departamento por los atractivos que ofrece, entre ellos varios escenarios deportivos, una granja, gimnasio al aire libre, piscinas con formas y chorros ideales para relajarse y pasar unos días de descanso.

El viaje desde Medellín hasta este parque puede tomar entre 50 y 60 minutos por carretera, lo que lo convierte en un destino ideal para escapadas cortas. Cuenta con al menos ocho atracciones acuáticas, un río lento de 145 metros, diversos toboganes y otros espacios ideales para disfrutar en medio de su clima cálido.

A esta experiencia se suma su cercanía con Santa Fe de Antioquia, lo que permite complementar la jornada con recorridos culturales y patrimoniales.

Otro parque acuático imperdible en Antioquia es el Parque Los Tamarindos de Comfenalco, localizado en San Jerónimo, en el kilómetro 32 de la vía Medellín–San Jerónimo. Se encuentra a una distancia aproximada de 38 a 41 kilómetros de Medellín, lo que representa un viaje en carro de cerca de una hora.

Entre sus atractivos se destacan piscinas infantiles, familiar y semiolímpica, además de una piscina tropical con playa de arena blanca que le da un toque auténtico. También cuenta con toboganes, un río lento, jacuzzi, sauna, turco, zonas de picnic y espacios de juego para los más pequeños.

Su clima cálido y su entorno campestre lo convierten en el escenario perfecto para disfrutar en familia, atrayendo a los viajeros con opciones de alojamiento que incluyen acogedoras cabañas y zonas de campin en plena naturaleza.

A esto se suma un área denominada Diverzoom, donde los visitantes pueden disfrutar de carros chocones, simuladores, juegos arcade, billares y otras atracciones, todas disponibles por un costo adicional. El lugar también ofrece espacios de relajación como sauna y baño turco.

