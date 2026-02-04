Turismo

Con guías perrunos, el municipio de Antioquia invita a vivir una aventura inolvidable entre charcos cerca de Medellín

A menos de tres horas de la capital antioqueña, los amantes de los animales podrán vivir una experiencia única entre joyas naturales de ensueño.

Redacción Turismo
4 de febrero de 2026, 1:19 p. m.
En el oriente antioqueño, a solo 108 kilómetros de distancia de Medellín, lo que representa un viaje por carretera de menos de tres horas, se encuentra un pueblo que ofrece un tipo de turismo poco convencional, ideal para quienes aman los animales y la naturaleza.

Esta joya oculta fue revelada por el medio local Teleantioquia en el espacio ‘Rutas, llamado a la aventura’, una serie documental que propone un viaje por la memoria, la diversidad y el encuentro humano en el departamento de Antioquia.

Con el propósito de incentivar el turismo en esos rincones antioqueños poco explorados, pero igual de fascinantes a la ciudad por descubrir, el programa destacó una de las experiencias más curiosas y emotivas que ofrece el municipio de San Rafael: el tubing con perros en sus famosos charcos.

Esta actividad se lleva a cabo en el río Arenal y es liderada por la agencia local Experience Nat, con el objetivo de mostrar cómo el turismo de aventura puede integrarse de manera armónica con los animales.

En este recorrido único, los guías son Coco, Iris y Cariño, tres caninos que acompañan a los viajeros durante el descenso por charcos de aguas cristalinas, tesoros naturales que han consolidado al municipio de San Rafael como un verdadero paraíso de fuentes hídricas.

Un detalle muy particular de esta experiencia es el papel que cumple cada guía perruno, pues Coco es el encargado de liderar el grupo subiendo a los flotadores con los turistas mientras mantiene el equilibrio y brinda compañía.

Por su parte, Iris y Cariño se encargan de supervisar el recorrido, alternando entre el agua y la tierra firme, llenando de alegría a quienes se animan a vivir esta experiencia con su energía y capacidad para gozar también de este entorno natural.

Aparte de vivir esta experiencia, muy cerca del río, los viajeros pueden encontrar en La Cueva de Morgan un lugar especial para hospedarse y aprender sobre la apicultura en San Rafael, viviendo experiencias turísticas transformadoras y ambientalmente responsables con las comunidades locales.

El pueblo de Boyacá que tiene más de cuatro siglos de historia y es reconocido por sus múltiples atractivos

El objetivo central de La Cueva de Morgan es brindar a las personas experiencias de bienestar donde puedan tener interacción con la naturaleza y, al mismo tiempo, aprender maneras de cómo habitar mejor el planeta en equilibrio.

Con este tipo de actividades y refugios, San Rafael sigue consolidándose como un pueblo imperdible para explorar en el oriente antioqueño, ideal para vivir nuevas aventuras muy cerca de Medellín.

