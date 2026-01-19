Turismo

A menos de 2 horas de Medellín: así es el pueblo de Antioquia reconocido por cultivar las mejores flores del departamento

Esta cualidad lo ha llevado a ser catalogado como la ‘capital antioqueña de las flores’.

Redacción Turismo
19 de enero de 2026, 12:37 p. m.
La Ceja es un municipio rico en atractivos naturales, pero en el casco urbano alberga una gran riqueza cultural e histórica.
La Ceja es un municipio rico en atractivos naturales, pero en el casco urbano alberga una gran riqueza cultural e histórica.

A solo 48,3 kilómetros de distancia de Medellín, se encuentra un encantador pueblo reconocido por cultivar las mejores flores del departamento, cualidad lo ha llevado a ganar el título como la ‘capital antioqueña de las flores’, aunque su nombre original es La Ceja.

El viaje desde Medellín hasta este municipio, también conocido como La Ceja del Tambo, toma cerca de 1 hora y 10 minutos, convirtiéndose en una opción perfecta para visitar durante un fin de semana y descansar de la rutina mientras se contempla un hermoso paisaje que da la bienvenida a una tierra cálida y acogedora, llena de encantos naturales.

Con una temperatura promedio de 23 grados centígrados, este destino invita a disfrutar de sus atractivos al aire libre y a vivir una experiencia única en contacto con la naturaleza.

El principal encanto de esta población, como se mencionó anteriormente, son sus extensos cultivos de flores, en su mayoría destinados a la exportación, que pintan el paisaje de colores y aromas. Además, por esta labor, es común ver a los trabajadores recorrer en bicicleta los caminos que conducen a los cultivos, una escena cotidiana que refleja parte de la identidad del municipio.

No obstante, más allá de esta distinción por la que surgió su popular apelativo, La Ceja ha ganado popularidad entre los viajeros por sus múltiples atractivos turísticos que invitan a divertirse, observar hermosos atardeceres, desconectarse y relajarse en escenarios tranquilos, rodeados de exuberante vegetación y donde el sonido del agua es la principal protagonista.

Uno de los espacios que cuenta con todas estas características es la Reserva Natural Salto del Buey, un lugar que alberga una imponente cascada de 80 metros que deslumbra a quienes transitan por la vía que conduce al municipio de Abejorral. La mejor panorámica de esta joya natural se aprecia desde la casa del señor Belisario Cardona, ubicada en la vereda San Rafael, un punto privilegiado para contemplar su fuerza y belleza natural.

Además, dentro de esta misma reserva, está el ecoparque de Los Saltos, donde los visitantes tienen la oportunidad practicar diferentes actividades al aire libre, como senderismo, canopy y vía ferrata o escalar montañas.

Para quienes buscan descansar, el lugar también ofrece hamacas, un espacio para hacer picnic o cómodos alojamientos diseñados para conectarse con el entorno de gran riqueza hidrográfica y una biodiversidad abundante.

Otro sitio de interés que cautiva con sus vistas es el Cerro Cristo Rey, ubicado en el corregimiento de San José. Este atractivo es popular entre locales y visitantes por el hermoso paisaje que ofrece. Desde allí es posible ver los cultivos de crisantemos y hortensias, el Salto del Buey y los bosques nativos de los alrededores.

Durante las temporadas de peregrinación, el cerro ofrece un recorrido de viacrucis que conduce hasta la estatua de Jesucristo, una imponente imagen visible desde varios municipios de la región.

