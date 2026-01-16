Turismo

A dos horas de Medellín: el pueblo antioqueño destacado por su arquitectura y su importancia histórica

Está ubicado a 97 kilómetros de Medellín.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Semana
16 de enero de 2026, 4:54 p. m.
Los municipios de Antioquia destacan por sus encantos tanto culturales como naturales.
Los municipios de Antioquia destacan por sus encantos tanto culturales como naturales. Foto: Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica)/API.

El departamento de Antioquia está conformado por 125 municipios de nueve subregiones.

Uno de estas poblaciones es Abejorral, ubicada a 97 kilómetros de Medellín, a dos horas y 30 minutos de distancia en vehículo.

La arquitectura de Abejorral conserva aspectos de la tradición española y la herencia indígena y cuenta con uno de los centros urbanos más extensos declarados Bien de Interés Cultural de la nación, según señala el portal de turismo Antioquia Travel.

A dos horas de Medellín: El pueblo de Antioquia que es ‘cafetero por excelencia’, un destino ideal para los amantes de la aventura

El municipio tiene varios pisos térmicos que permiten adentrarse en la diversidad de la producción agraria. “Además, es el lugar propicio para el senderismo donde se disfruta de su riqueza en fauna y flora, las montañas y los atardeceres hacen de este pueblo colonial, una fotografía desde cualquier ángulo”, agrega el portal.

Turismo

A cinco horas de Bogotá: así es el primer parque temático de Dragon Ball en Colombia, un lugar que se ha vuelto viral en redes

Turismo

Estos son los encantos del municipio conocido como la capital naranjera de Colombia, un destino ideal para el ecoturismo

Turismo

A menos de 4 horas de Bogotá en avión, el destino que sorprende con su gran belleza natural y exquisitos tours gastronómicos

Turismo

Tres pueblos antioqueños que superan los 150 años de fundación, lugares llenos de historia y joyas naturales dignas de admirar

Turismo

Casi seis millones de colombianos viajaron al exterior en 2025; estos fueron los principales destinos

Turismo

El paraíso antioqueño que se consolida como uno de los mejores lugares de Colombia para pasear en barco o yate

Turismo

El tesoro oculto del Pacífico colombiano, muy cerca de Cali, que cautiva con sus ríos cristalinos y senderos naturales

Medellín

Juez compulsa copias para que investiguen penalmente a directivo del Inpec por ‘tarimazo’ en Medellín

Turismo

El pueblo antioqueño, cuyo nombre fue puesto en honor a un destacado empresario, es un destino ideal para los amantes de la naturaleza

Medellín

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, entra en rebelión: dice que no aplicará el decreto de emergencia económica de Gustavo Petro

Historia

La Gobernación de Antioquia afirma que Abejorral fue fundado en 1811 por decreto gubernamental.

Era inicialmente un paso obligado de los caminos nacionales que llevaban desde Antioquia hasta Mariquita, en el departamento del Tolima, atravesando la cordillera central. Oriundos de esta población colonizaron los departamentos de Caldas, Tolima y el norte de Valle del Cauca.

Sobre su nombre se señala que, según la tradición, este se debe a las picaduras de abejorros de sus pobladores en el momento traslado del antiguo asentimiento al actual.

De acuerdo con esta versión, uno de los pobladores, al ser atacado por estos insectos, exclamó: “Esto es un abejorral”.

Turismo

Entre los principales atractivos del municipio se encuentra el cerro San Vicente, ubicado a 15 kilómetros del casco urbano y a 2.500 metros sobre el nivel del mar.

“El cerro San Vicente de Abejorral es un tesoro natural y cultural que invita a la exploración y la conexión con la naturaleza a 2.500 metros sobre el nivel del mar. Este cerro es un símbolo de identidad y una fuente inagotable de belleza y aventura”, señala Antioquia Travel.

Antioquia supera el millón de visitantes extranjeros y amplía su oferta turística
Abejorral
Este municipio conserva su arquitectura colonial y tradicional antioqueña. Foto: Antioquia Mágica/API

Otro sitio de interés es el puente de la Colonización, considerado un símbolo de la historia y el desarrollo de la región. “Construido con imponentes pilares de piedra y una estructura sólida, este puente une no solo dos orillas, sino también el pasado con el presente”, asegura el portal de turismo.

El centro histórico de Abejorral es destacado como uno de los más grandes del departamento y un sitio imperdible.

“Es un lugar fascinante que captura la esencia de la tradición y la historia de la región. La imponente iglesia transporta a los visitantes a épocas pasadas”, subraya Antioquia Travel.

Más de Turismo

Tauramena, Casanare

A cinco horas de Bogotá: así es el primer parque temático de Dragon Ball en Colombia, un lugar que se ha vuelto viral en redes

Pacho, Cundinamarca.

Estos son los encantos del municipio conocido como la capital naranjera de Colombia, un destino ideal para el ecoturismo

Lima, Perú

A menos de 4 horas de Bogotá en avión, el destino que sorprende con su gran belleza natural y exquisitos tours gastronómicos

Abejorral (Antioquia)

A dos horas de Medellín: el pueblo antioqueño destacado por su arquitectura y su importancia histórica

Remedios

Tres pueblos antioqueños que superan los 150 años de fundación, lugares llenos de historia y joyas naturales dignas de admirar

¿Se puede subir comida en un avión en Colombia?

Casi seis millones de colombianos viajaron al exterior en 2025; estos fueron los principales destinos

Laguna de Guatapé, Colombia

El paraíso antioqueño que se consolida como uno de los mejores lugares de Colombia para pasear en barco o yate

Reserva Natural San Cipriano

El tesoro oculto del Pacífico colombiano, muy cerca de Cali, que cautiva con sus ríos cristalinos y senderos naturales

El municipio de Cundinamarca considerado como un paraíso de baños termales; queda a menos de 2 horas de Bogotá

A una hora de Bogotá: el pueblo de Cundinamarca reconocido por sus termales y bellos paisajes, ideal para el descanso

Viracachá (Boyacá)

A menos de una hora de Tunja: el pueblo de Boyacá reconocido por sus diferentes pisos térmicos y sus múltiples atractivos

Noticias Destacadas