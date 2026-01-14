¿Cuánto dura el trayecto de Medellín a San Pedro de los Milagros? Planes para disfrutar en este municipio antioqueño

Medellín, la capital antioqueña, es considera un punto estratégico clave para los viajeros, debido a su cercanía a múltiples municipios del departamento, conocidos por su riqueza natural, histórica, cultural y gastronómica.

Uno de esos municipios cercanos a la ciudad es San Pedro de los Milagros, en la subregión norte del territorio, un destino cultural, natural y religioso, que atrae a cientos de visitantes cada año.

Se encuentra a 34.6 kilómetros de Medellín, según explica el portal de turismo Antioquia es Mágica, lo que en tiempo representa aproximadamente 1 hora y 5 minutos de viaje por carretera.

A lo largo de su historia, este municipio ha sido reconocido con diversos nombres que reflejan rasgos particulares de su identidad, entre ellos ‘La Puerta Cultural del Norte’, ‘La Sixtina de Antioquia’ y ‘Ciudad Láctea’.

Estas denominaciones siempre han destacado su relevancia cultural, artística y productiva dentro de la región. El poblado fue constituido oficialmente como municipio hacia 1.659 y, años más tarde, en 1.774, llegó un crucifijo que fue instalado en la basílica local. Esta imagen religiosa recibió el nombre del Señor de los Milagro y con el tiempo se convirtió en uno de los principales símbolos de devoción y tradición del pueblo.

Visitar una finca lechera es un plan que no se puede perder ninguno de sus visitantes. Foto: Créditos: AlcaldÃ­a Municipal de San Pedro de los Milagros, Antioquia / API

Gracias a su alta productividad en el sector lácteo, San Pedro de los Milagros es catalogado como el mayor productor de leche en todo el departamento, siendo un factor esencial para su crecimiento su cercanía a Medellín.

Uno de los hechos más significativos en su historia se registró en 1981, cuando el papa Juan Pablo II concedió a la iglesia del municipio el título litúrgico de Basílica Menor, un reconocimiento que resaltó su importancia religiosa y patrimonial, posicionándolo como uno de los mejores lugares para hacer turismo religioso en Antioquia.

¿Qué hacer en San Pedro de los Milagros?

Entre los principales atractivos turísticos el pueblo se destaca la ya mencionada Basílica del Señor de los Milagros. Otros templos reconocidos son la Parroquia de el Señor de los Milagros, que pertenece a la Diócesis de Santa Rosa de Osos y también está ubicada en el parque principal de San Pedro.

Para finalizar este recorrido religioso, se encuentra el Parque el Calvario San Pedro de los Milagros en el que es posible visitar la gruta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María.

Teniendo en cuenta que su actividad económica más relevante del pueblo es la ganadería lechera, generando una producción diaria de 750.000 litros de leche, allí los visitantes tienen la oportunidad de conocer esta hermosa labor en fincas como La Ranchera y Hotel Nutabaes, donde se aprende a hacer mantequilla de cero.