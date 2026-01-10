Turismo

Los encantos del pueblo de Antioquia conocido como ‘la tierra del cangrejo y el banano’, enamora con sus playas y cultura

Este municipio se ha convertido en un destino emergente imperdible en el departamento.

Redacción Turismo
10 de enero de 2026, 12:56 p. m.
Playa Dulce en Turbo, Antioquia
Playa Dulce en Turbo, Antioquia Foto: Créditos: TripAdvisor

Si desea vivir una experiencia de viaje diversa y enriquecedora, el Urabá antioqueño podría convertirse en su siguiente parada. Esta subregión del departamento de Antioquia ofrece un recorrido lleno de sorpresas, ideal para descubrir paisajes únicos, tradiciones arraigadas y una riqueza natural y cultural que se ve reflejada en cada uno de sus municipios.

Entre ellos se destaca Turbo, conocido como ‘la tierra del cangrejo y el banano’, gracias a la abundancia de estos productos en su territorio. Además, hay quienes lo identifican como el padre de Urabá o ‘rey del Golfo’, ya que gran parte de los municipios que hoy conforman la subregión pertenecieron en el pasado a esta localidad y la mayor parte de las costas antioqueñas en el golfo de Urabá están en sus tierras, explica la Gobernación de Antioquia es su sitio web.

Por este último detalle, se consolida como el municipio de mayor extensión en Antioquia, donde el departamento besa al mar a 342 kilómetros de distancia de Medellín, lo que representa un viaje de casi 8 horas.

Turbo goza de un clima cálido y agradable, con una temperatura promedio de 28 grados centígrados, cautivando a sus visitantes no solo con sus playas y cultura, sino también con sus paisajes y amplia oferta de actividades al aire libre durante todo el año.

Turismo

Quienes se animan a descubrir este municipio se encuentran con la posibilidad de disfrutar el sabor cultural, la alegría de su gente y los ritmos del Caribe antioqueño que acompañan cada momento del viaje, invitando a sentir y conectarse con la esencia auténtica de la región.

Turbo, Antioquia
Simona del Mar, centro ecoturístico y de convenciones en Turbo, Antioquia Foto: Créditos: Linda Yicela Hernández Sánchez / SEMANA

Uno de los primeros aspectos que sorprende a los viajeros durante su recorrido por Turbo, sobre la vía que lo conecta con Necoclí, es el proyecto ecoturístico Simona del Mar. Este auténtico tesoro natural se ha convertido en un referente para la comunidad gracias a su destacada labor de reforestación y conservación, consolidándose como un ejemplo de compromiso ambiental y participación comunitaria en el Urabá antioqueño.

En este refugio que alberga diversas especies de flora y fauna, los visitantes pueden degustar una exquisita carta gourmet que exalta los sabores de los productos locales, con opciones como salsas de maracuyá, patacones crocantes, ceviche en salsa de tomate, coctel de camarones, caldo de pescado y más.

Entre las playas más populares de esta encantadora población se encuentra La Martina, conocida como la playa ecoturística más extensa de Antioquia, cuenta con 1,2 kilómetros de playas vírgenes que regalan algunas de las mejores vistas del golfo de Urabá.

También está Bahía Los Enamorados, a tan solo 5 minutos del centro de Turbo; Bahía El Muelle y Playa Dulce, escenarios perfectos para los amantes de la naturaleza, el mar, la cultura, la gastronomía y la aventura.

