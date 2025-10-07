El tesoro natural de Urabá que honra con su nombre y trabajo de conservación a una mujer clave en la independencia de Colombia

El Urabá antioqueño es un destino turístico emergente que, después de superar varios años marcados por el conflicto entre distintos grupos armados, hoy es una región que goza de su riqueza natural, gastronómica y paisajística en un entorno tranquilo.

Como muestra de esto en el kilómetro 13 vía Turbo - Necoclí, se encuentra Simona del Mar, un centro ecoturístico considerado como un tesoro natural donde la playa y el bosque se fusionan de manera perfecta, brindando una experiencia de ecoturismo auténtica en un escenario vital para la conservación de la flora y la fauna de la región.

Este proyecto nació en 2001 como una iniciativa de reforestación y labor social, que con el tiempo ha impulsado el desarrollo personal y profesional de las personas vinculadas a su cocina, a las brigadas de conservación y al cuidado del entorno, según explicó en diálogo con SEMANA Beatriz Duque, gerente de Simona del Mar.

Por esta razón, este espacio representa no solo un refugio natural, sino también un ejemplo de compromiso ambiental y comunitario en el Urabá antioqueño. “Las personas que trabajan aquí han vivido y aprendido en este mismo lugar”.

Simona del Mar, centro ecoturístico y de convenciones en Turbo, Antioquia | Foto: Créditos: Linda Yicela Hernández Sánchez / SEMANA

Sobre el origen de su nombre, se conoce que rinde homenaje a una mujer clave en la independencia de Colombia: Simona Duque, una valiente y ejemplar antioqueña que entregó sus más preciados tesoros — sus propios hijos — al servicio de la patria.

“Cuando el teniente general José María Córdova llegó a Antioquia, doña Simona se presentó ante él para ofrecerle sus joyas más valiosas para apoyar la causa de la libertad”, indica la reseña histórica de este centro ecoturístico publicada en su sitio web.

Entrada a Simona del Bosque en Turbo, Antioquia | Foto: Créditos: Linda Yicela Hernández Sánchez / SEMANA

En honor a esta figura, catalogada como una de las mujeres más influyentes de su época, se ha construido un paraíso único que está impulsando el turismo en el Urabá y contribuyendo de manera significativa al fortalecimiento de la economía local, priorizando ante todo su enfoque social.

“Trabajamos mucho el ser. Aquí dignificamos a las mujeres con capacitaciones, también a los hombres, comunidades indígenas y negritudes. Para nosotros primero está el ser y luego el hacer”, precisa Duque.

“Para Simona del Mar son logros muy importantes porque le estamos apostando a dignificar el ser. Además, trabajamos con las universidades para recoger todos los residuos de madera que vienen del río Atrato, que está al frente” y, de este modo, embellecer la playa que hace parte de este refugio natural que, primero, fue un cultivo de plátano, y luego pasó a ser un restaurante con área social.

En Simona del Mar los visitantes conviven con la naturaleza y los animales que la habitan de manera libre y respetuosa. | Foto: Créditos: Linda Yicela Hernández Sánchez / SEMANA

Dos años después de su fundación, se construyeron sus primeras cabañas y 10 años más tarde, el primer auditorio para eventos.

De esta transformación, enfocada desde sus inicios en la protección ambiental, nació Simona del Bosque, un espacio que invita a los visitantes a vivir una conexión profunda con la naturaleza. Allí es posible recorrer senderos ecológicos con el acompañamiento de guías certificados y observar diversas especies de mamíferos, reptiles y aves que habitan entre manglares y otras variedades de árboles y plantas esenciales para la preservación del ecosistema.

Simona del Bosque en Turbo, Antioquia | Foto: Créditos: Linda Yicela Hernández Sánchez / SEMANA

En los recorridos es posible ver en su hábitat natural y de forma libre osos perezosos, aves migratorias y endémicas, tortugas, nutrias y muchas más especies que han encontrado en Simona del Bosque un refugio único.

Cabe mencionar que para visitar este tesoro natural, aerolíneas como Satena ofrecen vuelos diarios a esta región de Antioquia, llegando al aeropuerto Antonio Roldán Betancur, en Carepa, a media hora de Apartadó, punto de partida para llegar a municipios como Turbo y sus diferentes atractivos turísticos, incluyendo Simona del Mar.