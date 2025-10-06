Suscribirse

El pueblo antioqueño conocido como ‘La Sixtina’, un destino ideal para el turismo religioso a una hora de Medellín

Está ubicado a 34 kilómetros de la capital de Antioquia.

Redacción Turismo
7 de octubre de 2025, 12:38 a. m.
San Pedro de los milagros, Colombia.
En San Pedro de Los Milagros destacan sus paisajes verdes. | Foto: Getty Images

El departamento de Antioquia es reconocido como uno de los principales destinos turísticos de Colombia gracias a su riqueza natural y cultural.

Uno de sus 125 municipios es San Pedro de los Milagros, ubicado a solo una hora de Medellín.

Esta población, de más de 27.000 habitantes, es reconocida como uno de los lugares más importantes para hacer turismo religioso en esta zona del país.

San Pedro de Los Milagros es apodado ‘La Puerta Cultural del Norte’, ‘La Sixtina de Antioquia' y ‘Ciudad Láctea’. Fue fundado como poblado el 6 de noviembre de 1659 por el entonces obispo de Popayán, Vasco Jacinto López de Contreras y Valverde, según información de la Gobernación de Antioquia.

Posteriormente, en el siglo XIX fue declarado como municipio. En ese entonces, tenía alrededor de 2.000 habitantes.

El portal de turismo Antioquia Travel resalta las iglesias entre los principales sitios de interés del municipio. La principal es la basílica menor del Señor de los Milagros, ubicada en el parque principal.

Otro templo importante es la parroquia del Señor de los Milagros, que pertenece a la Diócesis de Santa Rosa de Osos, y también está ubicada en el parque principal del municipio.

San Pedro de los Milagros, Antioquia
Basílica menor del Señor de los Milagros (San Pedro de los Milagros) | Foto: Cortesía - Antioquia es Mágica

Un tercer sitio destacado es el parque El Calvario San Pedro de los Milagros, en el que se puede observar la gruta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María.

“La fe cristiana se expresa en la identidad de su pueblo y se refleja en su cultura y las tradiciones paisas, transmitidas de generación en generación. El fervor religioso también lo han convertido en un atractivo turístico, visitado por sus feligreses”, subraya esta publicación sobre la importancia de la religión católica en el municipio.

San Pedro de los Milagros
San Pedro de los Milagros se localiza a una hora de Medellín. | Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

Producción lechera

San Pedro de los Milagros es reconocido por su importante producción de leche. Es considerado uno de los municipios más lecheros del país, con una producción diaria de 750.000 litros, según señala Antioquia Travel.

Su único corregimiento se llama Llano de Ovejas y sus principales actividades productivas son la ganadería lechera, las hortalizas y la porcicultura.

El principal evento cultural del municipio son las Fiestas de la Leche y sus derivados.

Es la fiesta tradicional más importante del municipio de San Pedro de los Milagros. El nombre de las fiestas se dio como reconocimiento al producto más representativo de la región”, destaca la Alcaldía en su portal web.

Este evento se lleva a cabo en el mes de junio.

