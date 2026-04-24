El rincón del oriente antioqueño donde se marcó el inicio de la vida religiosa en la región; está a solo 2 horas de Medellín

Uno de los destinos que más atrae a los viajeros interesados en el turismo religioso en Colombia es Antioquia, un departamento que se distingue por albergar numerosos e imponentes templos cargados de historia, tradición y valor patrimonial.

Estos espacios sagrados, además de su importancia espiritual, son verdaderas joyas arquitectónicas que reflejan la riqueza cultural de la región y despiertan el interés de visitantes de todo el país y del mundo.

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En este contexto, el corregimiento de Sabaletas, en el municipio de Montebello, se consolida como un lugar imperdible para quienes desean conocer la iglesia más antigua del departamento, un lugar emblemático que, según la tradición, marcó el inicio de la vida espiritual en la región.

Se trata de la Capilla de Nuestra Señora de la Candelaria, construida entre 1600 y 1615, en plena época colonial, según relatos históricos y comunitarios.

Al ser el primer templo construido en el territorio antioqueño, hoy en día es considerado un sitio de gran interés turístico y patrimonial que no puede faltar en el itinerario de los visitantes, especialmente en épocas especiales como la Semana Santa, cuando su valor histórico y espiritual cobra aún más relevancia.

En el corregimiento de Sabaletas se encuentra la primera Capilla construida en el departamento de Antioquia. Foto: Cortesía - Administración Municipal de Montebello, Antioquia / APICortesía - Administración Municipal de Montebello, Antioquia / API

El origen de esta iglesia en el oriente antioqueño no solo se relaciona con la expansión de la evangelización española, sino también con las comunidades indígenas que habitaban la zona y que participaron en su construcción, destaca el medio regional Teleantioquia.

En su programa No es cuento, este medio recopiló relatos que mezclan memoria, tradición y creencias populares. Según estas narraciones, fue en este lugar donde “Antioquia aprendió a rezar”, una frase que refleja el importante legado de esta capilla en los primeros procesos de evangelización en el departamento.

Por otro lado, se destacó que fue erigida sobre un antiguo cementerio indígena, lo que refuerza su valor histórico y resalta el encuentro de culturas que caracterizó esta etapa de la historia antioqueña, donde confluyen raíces indígenas y coloniales.

Capilla de Nuestra Señora de la Candelaria. Foto: Cortesía - Administración Municipal de Montebello, Antioquia / API

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Uno de los datos más curiosos asociados a este templo, según la tradición oral, está relacionado con la aparición de una imagen de la Virgen en una quebrada cercana. Este hecho, de acuerdo con estos relatos, llevó a los habitantes de la zona a construir la capilla precisamente en el lugar donde esta figura religiosa lo habría solicitado.

Este tipo de historias ha contribuido a fortalecer la identidad del sitio como un espacio de profunda devoción que, cada año, reúne a cientos de feligreses promoviendo el turismo cultural y religioso en el municipio de Montebello.