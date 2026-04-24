Aunque el departamento de Cundinamarca cuenta con varios destinos ideales para el ecoturismo, en la lista sobresale un municipio poco explorado que alberga diversas joyas naturales, creando escenarios de ensueño perfectos para el contacto con la naturaleza.

Este lugar es Guayabal de Siquima, un pueblo de clima templado comprometido con la sostenibilidad y la conservación de su entorno natural. Para lograr este objetivo, este destino cundinamarqués implementó una moderna planta de tratamiento de aguas residuales.

El pueblo de Boyacá cuyo nombre guarda una historia familiar que rinde honor a uno de sus primeros habitantes

Según explica la Alcaldía Municipal en su sitio web, este sistema funciona mediante un proceso biológico en el que microorganismos actúan de forma aerobia para depurar y estabilizar los residuos, contribuyendo a la protección de los ecosistemas y al cuidado de sus paisajes.

Guayabal de Síquima se encuentra a tan solo 60 kilómetros de Bogotá, lo que lo convierte en un destino ideal para una escapada corta. Su cercanía a la capital permite disfrutar de un viaje de fin de semana sin largos desplazamientos, ofreciendo la oportunidad de desconectarse de la rutina y sumergirse en un entorno tranquilo, rodeado de naturaleza y paisajes que invitan al descanso y la exploración.

Atractivos de Guayabal de Síquima, Cundinamarca Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Guayabal de Síquima en Cundinamarca / API

Planes imperdibles en Guayabal de Síquima

Para los amantes del senderismo, uno los atractivos naturales más populares de este municipio en Cundinamarca para visitar son las Cascadas de quebrada onda.

El recorrido hacia este lugar sumerge a los visitantes en una verdadera aventura, donde el contacto con la naturaleza es el gran protagonista. Al llegar, el plan es disfrutar del descenso en cada una de las seis caídas de agua que se encuentran en el entorno.

Gracias a estas cualidades, este sitio de Guayabal de Síquima garantiza una experiencia llena de emoción, frescura y paisajes naturales únicos.

Por otro lado, se aconseja animarse a explorar las Cavernas del encanto, uno de los atractivos más frecuentados de nuestro municipio. Este recorrido ofrece una caminata rodeada de paisajes espectaculares y un entorno lleno de misterio que cautiva desde el primer instante.

Cavernas del encanto Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Guayabal de Síquima en Cundinamarca / API

El destino caldense donde los planes giran en torno al agua; un rincón ideal para los amantes de la aventura

A lo largo del trayecto, los visitantes pueden vivir una experiencia única que combina emoción y adrenalina, al adentrarse en formaciones subterráneas donde la tierra y el agua crean escenarios sorprendentes.

Por último, en las montañas y veredas de Guayabal de Síquima, entre cafetales, caminos reales y paisajes de exuberante vegetación, se pueden observar vestigios de arte rupestre que revelan la presencia de sus ancestros Panche y que han resistido el paso del tiempo y las transformaciones del territorio.