Cundinamarca es un territorio por descubrir. En este departamento, los viajeros tienen la oportunidad de vivir experiencias de naturaleza, historia y cultura, con un gran valor agregado, que es la cercanía con la capital del país.

No es Choachí: a dos horas de Bogotá, el pueblo de clima templado que invita a disfrutar de sus termales

A pocos kilómetros de Bogotá, ofrece destinos icónicos como la reconocida Catedral de Sal de Zipaquirá, el pueblo colonial de Guaduas y sitios emblemáticos como la Laguna de Guatavita, entre muchos otros.

Esta región también ofrece experiencias culturales, gastronómicas y de aventura, desde recorridos históricos hasta deportes extremos en sitios como Tobia. En medio de esa amplia oferta se encuentra un municipio ubicado a unas tres horas y media de la capital.

Se trata de Gachalá, un destino perfecto para los aventureros y los amantes de la naturaleza. Está ubicado en el oriente, en la provincia del Guavio.

El Embalse del Guavio es uno de los principales atractivos de Gachalá. Foto: Guillermo Torres Reina

De acuerdo con información de la Gobernación de Cundinamarca, su nombre en lengua chibcha significa ‘vasija de barro’ o ‘derrota de la noche’. Gachalá es un territorio con una invaluable riqueza de agua que se combina con el verde de sus esmeraldas, pues es reconocido por tener minas de gemas de alta calidad, que son valoradas por su color intenso.

Ofrece atractivos turísticos ideales para vivir momentos de diversión y descanso en medio de la naturaleza y la tranquilidad del lugar.

El pueblo de Cundinamarca de clima templado y gran riqueza natural, un destino ideal para el descanso

Uno de sus principales atractivos es el Embalse del Guavio, una de las represas más grandes y profundas de Colombia, ideal para la práctica de deportes náuticos en diferentes modalidades. Allí los amantes de la naturaleza y la aventura encuentran un escenario especial para realizar, por ejemplo, paseos en lancha, caminatas ecológicas y camping.

Otros sitios de interés de Gachalá

En el pueblo, el parque principal es el punto donde la tranquilidad del paisaje y la calidez de su gente se encuentran. Es un espacio rodeado de naturaleza, arquitectura tradicional muy colorida y la emblemática Parroquia de la Inmaculada Concepción, que invita a disfrutar del clima agradable, los encuentros familiares y las charlas al aire libre.

El parque es uno de los encantos del municipio de Gachalá. Foto: Gobernación de Cundinamarca/API.

Este punto es epicentro de celebraciones culturales, ferias y actividades que reflejan la riqueza histórica y minera del municipio, de acuerdo con la Gobernación.

En lo relacionado con su gastronomía, los viajeros pueden deleitarse con un rico piquete gachaluno, en el que se degusta pollo, arepa y consomé. También la mazamorra de maíz, las yotas, el melao de caña panelera y las arepas de maíz pelado hacen parte de la oferta alimenticia.