El pueblo de Cundinamarca en el que se encuentra una joya ecológica de la región, un destino ideal para el turismo de naturaleza

El departamento de Cundinamarca es uno de los más importantes de Colombia y ofrece diversas experiencias a sus visitantes.

Uno de sus 116 municipios es Fómeque, ubicado a 56 kilómetros de Bogotá.

Su nombre significa El Bosque de los Zorros. El portal De Tour Cundinamarca destaca la riqueza natural de esta población.

“No solo se encuentra rodeado por la exótica vegetación, donde habitan cientos de especies animales y forestales, sino también porque cuenta con una variedad de ecosistemas por su amplia diferencia de altitudes, que van desde el páramo hasta el bosque”, señala la publicación.

De igual manera, una gran parte de su territorio integra el Parque Natural Chingaza, una de las joyas ecológicas con las que cuenta el departamento.

Entre sus platos típicos del municipio están el pan y las arepas de sagú, el envuelto de picao, el amasijo de harina de maíz, la sopa de maíz, los envueltos de mazorca y los tamales de calabaza.

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Atractivos

Entre los sitios de interés está el parque principal, que cuenta con una zona verde con variedad de plantas y árboles, los cuales llevan varias décadas en el lugar.

Otro sitio destacado es la iglesia de la Inmaculada Concepción, una de las obras más emblemáticas del municipio. Su arquitectura la ha convertido en un atractivo turístico.

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Chingaza

El Parque Nacional Natural Chingaza, considerado una de las principales fábricas de agua del país, desempeña un papel vital en el abastecimiento hídrico de Bogotá y municipios cercanos. Este santuario ambiental, ubicado a tan solo 56 kilómetros de la capital, surte de agua potable a cerca de 10 millones de personas y tiene su corazón territorial en Fómeque.

El parque Chinagza es una opción natural para visitar cerca de Bogotá. Foto: Getty Images

Con una extensión de 76.600 hectáreas repartidas entre 11 municipios, Chingaza tiene en Fómeque a su mayor aportante territorial: el 31 % del área del parque se encuentra en este municipio, lo que equivale al 52 % de su superficie total. Esta ubicación convierte a Fómeque en pieza clave para la conservación del ecosistema y el suministro de agua en la región centro-oriental del país.

El complejo hídrico de Chingaza —conformado por lagunas como Siecha, Verde y el embalse de Chuza— refuerza su función como fuente vital. Además, alberga más de 2.000 especies de flora y 660 de fauna, incluyendo especies emblemáticas como el oso andino, el cóndor de los Andes y el puma.

Declarado Sitio Ramsar en 2008, Chingaza destaca también por su riqueza cultural e histórica, al haber sido territorio sagrado de pueblos indígenas como los muiscas y guayupes.