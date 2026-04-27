Las noticias de homicidios, sicarios y balaceras eran un asunto lejano para los ciudadanos del municipio de La Mesa, en Cundinamarca, hasta este lunes, 27 de abril, cuando fueron testigos de un hecho violento sin registro para esta pacífica zona del país.

Reportan balacera entre un policía (r) y ladrones en intento de atraco en medio del Burger Master en El Poblado, en el sur de Medellín

Un sicario terminó muerto tras la reacción de la Policía. El delincuente se acercó por la espalda a un tramitador y le disparó sin mediar palabra. La víctima cayó en el piso, herida y cuando el sicario se sintió ganador, un investigador de la Sijin apareció en escena.

Un video de seguridad captó el momento en que el investigador se lanzó contra el sicario y en la reacción tuvo que disparar. Se trataba de un asesino con un arma de fuego, que cayó muerto luego de la reacción del investigador.

La tranquilidad a que están acostumbrados los ciudadanos de La Mesa, afectada en momentos por la cantidad de motos y las protestas contra los espacios de parqueo, se rompió con esta balacera en la mitad del municipio y en un horario hábil, con decenas de personas en sus actividades diarias.

El delincuente que disparó en contra del tramitador fue identificado como Jesús Evelio Pereira Méndez, de nacionalidad venezolana y 30 años. De acuerdo con fuentes del proceso, tenía en su contra un listado de antecedentes que advierte su peligrosidad, principalmente en un municipio que no está acostumbrado a hechos de tanta violencia.

Balacera en La Mesa, Cundinamarca Foto: Pantallazo de video tomado de la cuenta en X: @UltimaHoraCR

Se espera que en las próximas horas la Policía entregue en detalle qué fue lo que ocurrió en este municipio, así como las circunstancias de modo, tiempo y lugar. La víctima que resultó herida fue trasladada hasta un centro asistencial y se convierte en el testigo más importante del proceso.