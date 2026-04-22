Reportan balacera entre un policía (r) y ladrones en intento de atraco en medio del Burguer Master en El Poblado, en el sur de Medellín

Una balacera se presentó este miércoles, 22 de abril, en el sector de El Tesoro, en la comuna 14 - El Poblado, en el sur de Medellín, en medio de una fila del Burguer Master.

Los hechos, según se conoció en un grupo de denuncias ciudadanas llamado Denuncias Antioquia, sucedieron cuando dos ladrones irrumpieron en el lugar para cometer un atraco.

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Un policía retirado que estaba armado respondió a los asaltantes con un arma de fuego, hirió a uno y el otro escapó.

Según las primeras versiones, el ladrón herido fue impactado en el abdómen y trasladado a un centro asistencial, donde es atendido.

Por su parte, los delincuentes habrían herido al exuniformado con un arma de fogueo.

A raíz de la balacera, algunos clientes se dispersaron, mientras las autoridades acordonaban el lugar para recaudar evidencias que permitan judicializar al ladrón herido y buscar al cómplice.

Recientemente, la Alcaldía de Medellín había manifestado que había fortalecido las medidas de seguridad en la ciudad, lo que se había traducido, por ejemplo, en una disminución del 46 por ciento en los casos de hurto a establecimiento comerciales.

Esto, en cifras, era 131 casos menos a los reportados en el mismo periodo de 2025.

Incluso, desde la Secretaría de Seguridad, revelaron recientemente piezas comunicativas que indican una importante caída en la cifra de hurto a personas.

Según esa información, entre el primero de enero y el 20 de marzo, se habían reportado 411 casos menos de robo a personas.

Es decir, 9 por ciento de atracos menos en la ciudad.

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Sin embargo, lo sucedido en la noche de este miércoles, en una exclusiva zona de El Poblado, delante de decenas de clientes de un evento como el Burguer Master, evidentemente tiene un impacto importante en la ciudadanía.

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Las autoridades atendieron el hecho y se espera que en las próximas horas haya un pronunciamiento oficial sobre lo sucedido.