Astroturismo en América Latina: los mejores destinos para contemplar las estrellas y vivir noches inolvidables

El cielo despejado, iluminado por estrellas y constelaciones, ha despertado desde siempre una profunda fascinación en las personas. Hoy, ese interés no solo se mantiene, sino que ha cobrado una nueva relevancia, al punto de influir en la manera en que se conciben y viven los viajes.

A pocas horas de Medellín: la tirolesa que cruza una imponente cascada y es considerada una de las más altas de Colombia

Cada vez más viajeros buscan destinos donde el firmamento sea protagonista, dando lugar a experiencias centradas en la contemplación del universo y en la conexión con la naturaleza en las noches.

A esta práctica se le conoce como astroturismo, una tendencia que ha tomado fuerza mientras nuevas misiones espaciales vuelven a captar la atención. En América Latina, este fenómeno se puede apreciar desde desiertos, montañas y reservas naturales, escenarios ideales para observar la Vía Láctea, lluvias de estrellas y otros fenómenos astronómicos.

De hecho, ante el auge por contemplar el firmamento, han surgido alojamientos diseñados para ello. Plataformas como Airbnb destacan espacios donde la arquitectura invita a mirar al cielo, como domos abiertos, cápsulas transparentes y cabañas aisladas que ponen la noche en el centro de la experiencia.

Impresionante vista nocturna del Desierto de la Tatacoa en Huila, Colombia. Foto: Getty Images/iStockphoto

En Colombia, uno de los escenarios más recomendados para vivir esta experiencia es el Desierto de la Tatacoa. Sin embargo, también hay otras opciones muy cerca a Bogotá, como Guasca, con propuestas en medio del bosque que combinan tranquilidad y cercanía con la naturaleza.

Argentina, por su parte, ofrece espacios como domos geodésicos en San Marcos Sierras, orientados a la sostenibilidad, y alojamientos como Cueva Ancestral en La Viña, que combinan diseño y entorno en una experiencia inmersiva.

En Chile, el Valle del Elqui concentra esta oferta con cabañas y glampings para la observación nocturna, mientras zonas como el Cajón del Maipo refuerzan la tendencia al combinar confort y naturaleza.

Para quienes viajan a Perú, hay experiencias en altura, como cápsulas en el Valle Sagrado y cabañas de montaña, con cielos despejados para observar el firmamento.

Ollantaytambo, pueblo y sitio de ruinas incas en el Valle de Urubamba o Valle Sagrado. Foto: Getty Images

El pueblo de Cundinamarca de clima templado y que es ideal para los amantes de la naturaleza; está a más de una hora de Bogotá

En el Caribe, Puerto Rico se consolida como destino de astroturismo gracias a su baja contaminación lumínica, que permite observar diversos eventos astronómicos en escenarios mágicos como la Isla de Vieques. En el suroeste, Cabo Rojo destaca entre las comunidades astronómicas, mientras Guánica, reserva de la biosfera, combina cielos despejados con paisajes de alto valor ecológico.

Con este tipo de espacios, el astroturismo continúa ganando fuerza entre viajeros que buscan experiencias centradas en el silencio, la naturaleza y la contemplación, posicionando a América Latina como una región privilegiada, con destinos que ofrecen condiciones excepcionales para reconectar con el cielo.