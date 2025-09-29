El encantador pueblo de Cundinamarca que fue escogido como destino top para el astroturismo en Colombia; está a una hora de Bogotá

El departamento de Cundinamarca, ubicado en el centro del país, está dividido territorialmente en 116 municipios, los cuales tienen múltiples atractivos para sus visitantes.

Uno de ellos es Nemocón, ubicado a 65 kilómetros de Bogotá, y reconocido por su mina turística de sal.

En días pasados, esta población fue seleccionada como uno de los 10 destinos top de astroturismo en Colombia, dentro de la convocatoria de Fortalecimiento del Astroturismo liderada por el Viceministerio de Turismo y el Fondo Nacional de Turismo (Fontur).

De acuerdo con información de la Gobernación de Cundinamarca, este proceso contó con más de 380 postulaciones de todo el país.

“Con esta designación, el municipio consolida su tradicional atractivo subterráneo y se prepara para ofrecer nuevas experiencias de observación astronómica“, señaló la entidad.

Tras la selección, la mina de sal del municipio será el escenario principal para el desarrollo de estas actividades astronómicas. Allí, visitantes nacionales e internacionales podrán participar en jornadas de avistamiento del cielo nocturno, talleres de astronomía, recorridos especializados y experiencias que combinan patrimonio, innovación y sostenibilidad.

Estas minas de sal cuentan con una catedral a 120 metros. | Foto: Colprensa

El alcalde de Nemocón, Cristian Carrillo, celebró este reconocimiento como un logro colectivo y estratégico para el desarrollo turístico local. “Este proyecto dinamizará la economía del municipio, generará nuevas oportunidades de empleo y consolidará a Nemocón como un destino competitivo y sostenible en Colombia”, expresó.

“Con esta apuesta, Nemocón se suma a la nueva ruta del astroturismo nacional, posicionándose como un epicentro que complementa su oferta histórica y cultural con propuestas innovadoras", subrayó la gobernación.

Los espejos de salmuera de la mina de sal de Nemocón. | Foto: Instagram @minadesaldenemocon

Otros atractivos de Nemocón

En Nemocón también se puede explorar el desierto de Checua, también conocido como desierto de La Tatacoita.

La experiencia para llegar a este lugar comienza en el centro del municipio, donde un vehículo transporta a los visitantes hasta el punto de partida. Allí, guías locales entregan un kit de hidratación y acompañan a los viajeros en una caminata de aproximadamente tres horas.

La iglesia de San Francisco de Asís, construida en el siglo XVIII, es otro sitio importante. Esta edificación es un símbolo del municipio por su valor arquitectónico.

El Museo de Historia de la Sabana también es un lugar para el esparcimiento. Sus visitantes pueden conocer sobre la formación de la sabana cundiboyacense, los minerales que la conforman y otras características de esta zona del país.