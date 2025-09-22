El encantador pueblo de Cundinamarca reconocido por su producción de panela y bellas cascadas; está a dos horas de Bogotá

El departamento de Cundinamarca, ubicado en el centro de Colombia, es el tercero con mayor de número de municipios: 116.

Uno de ellos es Villeta, ubicado a 91 kilómetros al noroeste de Bogotá, lo que representa alrededor de dos horas y 30 minutos de viaje en automóvil.

Esta población es conocida por su clima cálido y su producción de panela, por lo que es conocida como la ‘capital panelera de Colombia’ y la ‘ciudad dulce de Colombia’, según señala la Gobernación de Cundinamarca.

Historia y economía

La Gobernación afirma que el territorio en el que se encuentra actualmente Villeta era habitado por los indígenas panches. El municipio fue fundado oficialmente el 29 de septiembre de 1551 por Alonso de Olalla y Diego Gómez.

En materia económica, además de la producción de panela, la agricultura también es importante, con cultivos de café, caña de azúcar y frutales. Además, el turismo ha ganado relevancia, atrayendo a visitantes que buscan disfrutar de sus atractivos naturales y culturales”, agrega la Gobernación.

Villeta, Cundinamarca | Foto: Alcaldía de Villeta, Cundinamarca

Atractivos

Entre los principales atractivos del municipio se encuentra la cascada El Salto de los Micos, la cual ofrece un entorno ideal para el ecoturismo y las actividades al aire libre. Esta cascada es un lugar de recreación y disfrute para los habitantes y visitantes.

Otro lugar relevante es la Bocatoma de Bagazal. Ubicada en el suroeste del municipio, esta es un atracción turística conformada por imponentes caídas de agua artificial que superan los 30 metros de largo y varían en altura.

Este paraje natural es perfecto para disfrutar del tradicional paseo de olla, ideal para compartir en familia o con amigos. Además, cuenta con una línea férrea donde es posible vivir una experiencia única a bordo de carros de balineras, construidos por los mismos habitantes de la zona.

Otro sitio imperdible es el parque La Molienda. En el corazón de Villeta se encuentra este emblemático parque, rodeado de esculturas y monumentos que reflejan la identidad local. La oferta gastronómica del lugar, famosa por sus sabores tradicionales, resalta lo que muchos llaman “la dulzura de mi tierra”.

El parque también es un punto de encuentro ideal para disfrutar de la vida nocturna, con una gran variedad de discotecas, restaurantes típicos y tiendas de artesanías que muestran lo mejor de la cultura regional.

Uno de los principales eventos del municipio es el Festival Nacional de la Panela.