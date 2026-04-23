El pueblo de Cundinamarca de clima templado y que es ideal para los amantes de la naturaleza; está a más de una hora de Bogotá

El departamento de Cundinamarca tiene 116 municipios que ofrecen diversas experiencias para sus visitantes.

Uno de ellos es La Vega, el cual se encuentra a 60 kilómetros de Bogotá, aproximadamente una hora y 30 minutos de viaje en vehículo.

Esta población es reconocida por su clima templado y sus atractivos ideales para quienes buscar el esparcimiento al aire libre y tener contacto con la naturaleza, de acuerdo con la Gobernación de Cundinamarca.

El pueblo de Cundinamarca en el que se encuentra una joya ecológica de la región, un destino ideal para el turismo de naturaleza

Historia y economía

La entidad señala que La Vega fue fundada oficialmente el 6 de marzo de 1560, aunque su territorio durante la época prehispánica estuvo poblado por indígenas muiscas.

Por otra parte, se señala que entre sus actividades económicas la más importante es la agricultura, con productos como el café, las frutas y las hortalizas.

La ganadería y la producción de lácteos tiene también un rol destacado, al igual que la producción de artesanías locales, “con productos de madera y tejidos, que son muy apreciados en el mercado regional”.

Sitios de interés

Entre sus principales atractivos se destaca el Salto del Tabacal, un lugar que ofrece un “entorno ideal para el ecoturismo y las actividades al aire libre. Esta cascada es un lugar de recreación y disfrute para los habitantes y visitantes”, señala la Gobernación.

La Vega, Cundinamarca. Foto: Captura de pantalla YouTube / Aventurando Ando Overland

Un segundo sitio destacado es el parque natural La Vega, utilizado por pobladores de la zona y visitantes para actividades como el senderismo, la observación de aves y el camping. “Este parque es un espacio de conservación y educación ambiental que promueve la sostenibilidad”, subraya la entidad.

A dos horas de Bogotá, el pueblo donde la gallina sudada o a la brasa es una delicia, un destino perfecto para el ecoturismo

La iglesia de San Juan Bautista, construida en el siglo XVIII, es otro lugar de interés debido a su valor histórico y arquitectónico.

Un cuarto sitio relevante es la reserva natural Paraíso Andino. Enclavada en un entorno de exuberante vegetación, es un refugio privilegiado para la flora y fauna de la región.

Este destino invita a los amantes de la naturaleza a sumergirse en un ecosistema vibrante, donde es posible observar una gran diversidad de especies.

Adicionalmente, el Cerro del Butulú es el sitio más alto del municipio. Su cima, alcanzable tras una caminata exigente, recompensa el esfuerzo con una vista impresionante que, en días despejados, permite divisar el Nevado del Ruiz en el horizonte.

Los principales eventos culturales del municipio son las fiestas en honor a san Juan Bautista y san Isidro Labrador, las cuales incluyen procesiones y ferias artesanales que atraen a visitantes cada año.