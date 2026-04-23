A pocas horas de Medellín: la tirolesa que cruza una imponente cascada y es considerada una de las más altas de Colombia

Si le apasionan la aventura y la naturaleza, y busca un plan que combine ambas con adrenalina y paisajes impresionantes, no puede dejar de visitar la tirolesa en Antioquia que está captando la atención de los viajeros.

Esta atracción, considerada una de las más altas de Colombia con casi 330 metros aproximadamente, se encuentra a solo dos horas de Medellín, en el oriente antioqueño, exactamente en la Reserva Natural Salto del Buey, entre los municipios de La Ceja y Abejorral.

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Según información registrada en la página de este sitio de interés, este cable vuelo atraviesa un cañón que lo nutren varias caídas de agua de los territorios donde se encuentra situado. Gracias a estas características, actualmente se consolida como uno de los atractivos turísticos más llamativos para los amantes de la aventura en esta subregión del departamento.

Esta experiencia combina altura, velocidad y un entorno natural que la convierte en un plan imperdible, tanto para visitantes locales como para extranjeros.

Conocida justamente bajo la denominación “Cable Vuelo”, esta atracción ofrece un recorrido aéreo de 1.350 metros (ida y regreso), marcado por un paisaje de ensueño en el que sobresalen esas caídas de agua y otros nacimientos de agua adornados por exuberante vegetación propia del bosque andino.

Lo mejor de todo es que su cercanía con Medellín facilita el acceso y la posiciona como una alternativa para escapadas de fin de semana o viajes cortos.

Así es la tirolesa del El Salto del Buey

Esta tirolesa en Antioquia cuenta con dos líneas, uno de ida y otra de retorno “donde es posible observar los saltos de agua que forman el río Buey, montañas y coloridos paisajes]”, se destaca en el sitio web de la reserva.

El peso máximo para realizar la actividad es de 99 kg y, entre las normas clave que se deben cumplir, aclaran que los menores de edad lo deben realizar la actividad acompañados por el guía de la Reserva.

Para disfrutar mejor la experiencia, se recomienda visitar el lugar con ropa cómoda, zapatos de buen agarre y estar muy atentos de las indicaciones del guía.

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“Cualquier actividad de la reserva prohíbe estar en estado de embriaguez o alucinamiento para realizar las actividades de aventura”, dice otra de las normas que aplican en el lugar con el propósito de garantizar mayor seguridad.

Con este tipo de atracciones, la Reserva Natural Salto del Buey busca reganar momentos de adrenalina y alegría mientras, al mismo tiempo, se resalta el valor ambiental de la región.