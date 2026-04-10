A dos horas de Medellín: el pequeño pueblo antioqueño que se creó por su ubicación privilegiada, un lugar ideal para la aventura

El departamento de Antioquia, el más poblado de Colombia, enamora a sus visitantes con su gran riqueza natural y cultural.

Uno de sus 125 municipios es La Pintada, ubicado a 72 kilómetros de Medellín, aproximadamente a dos horas y 18 minutos de viaje en vehículo.

Entre sus apodos de esta población de poco más de 8.000 habitantes se encuentra el de ‘emporio turístico de Antioquia’. Es considerado, además, como un sitio estratégico del país por ser un paso obligado para el occidente colombiano y encontrarse cerca a ciudades capitales como Manizales, Pereira y Armenia, de acuerdo con información del portal de turismo Antioquia Travel.

Así es el pueblo antioqueño apodado ‘el más bello relicario de la colonia’, un gran tesoro histórico

Historia

De acuerdo con información de la Gobernación de Antioquia, La Pintada se constituyó de manera espontánea a partir del asentamiento de colonos en la región por ser un punto clave en las rutas y caminos para conectar el sur con el occidente del país.

Posteriormente, a principios del siglo XX, “el funcionamiento del Ferrocarril de Antioquia, impulsó las dinámicas territoriales para que, en 1933, se elevara a la categoría de corregimiento del municipio de Santa Bárbara”.

Este es el municipio más joven del departamento de Antioquia; está ubicado en el suroeste del departamento. Foto: Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica)/API.

Décadas más tarde, casi a finales del siglo, fue erigido como municipio a través de la ordenanza 42 del 18 de diciembre de 1996, convirtiéndose en el municipio más joven de Antioquia.

Atractivos

Entre sus principales atractivos se destacan los puentes sobre los ríos Arma y Poblanco, los cuales corresponden a las ruinas del ferrocarril. En estas zonas se puede disfrutar del turismo ecológico, con actividades como acampar, realizar una caminata o disfrutar de la variedad de balnearios de la zona, de acuerdo con Antioquia Travel.

Otro lugar destacado es el cerro Amarillo, considerado como ideal para la práctica del parapentismo. Adicionalmente, en la zona se encuentra petroglifos dejados por las tribus indígenas que habitaban estos territorios.

El pequeño pueblo antioqueño reconocido por su tradición lechera y su clima frío, un acogedor destino a tres horas de Medellín

El puente colgante de colores es otro sitio imperdible del municipio: “Gran sitio de enlace con la parte sur del país, convirtiéndolo en una insignia para el desarrollo económico”, señala la publicación.

El río Cartama también se destaca como un sitio para el esparcimiento de sus pobladores y visitantes. En él se encuentran gran variedad de charcos, incluso, algunos muros levantados por indígenas autóctonos de la zona.

Finalmente, la estación Alejandro López es también un lugar para visitar. Es la antigua estación del ferrocarril y actualmente se ubica la Casa de la Cultura Guillermo Gaviria Correa.