El pueblo del occidente antioqueño, reconocido por su belleza natural y su larga historia, es ideal para el turismo de naturaleza

Se ubica a 96 kilómetros de Medellín.

9 de marzo de 2026, 12:11 p. m.
En Anzá, Antioquia, hay diversidad de planes para hacer.
El departamento de Antioquia es el de mayor población en Colombia y se encuentra integrado por 125 municipios.

Uno de ellos es Anzá, ubicado a 96 kilómetros de Medellín, a dos horas y 48 minutos de trayecto en vehículo.

“Esta población está rodeada de exuberante naturaleza, en pleno bosque seco tropical. Es rica en aguas limpias y cristalinas para tomar frescos baños, gracias a su agradable clima cálido”, según señala el portal de turismo Antioquia Travel.

Anzá también es reconocido como un municipio agrícola y ganadero y con herencia de su historia indígena y colonial.

La Gobernación de Antioquia señala que el territorio donde está ubicado el municipio fue habitado por los indígenas curumé.

“Se puede considerar como uno de municipios más antiguos del departamento y uno de los de mayor extensión. Más de seis municipios de la actualidad estuvieron en su territorio”, destaca la entidad.

Anzá
Anzá es uno de los destinos para visitar en el occidente de Antioquia. Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

A mediados del siglo XVI se llevó a cabo la fundación de un caserío con el nombre de La Fragua debido a que se encontró en aquel sitio una fragua establecida por los aborígenes con el fin de facilitar la acción de ponerle herraduras a sus caballos.

En 1813, Anzá fue erigido como municipio. Recibió este nombre en honor al acique Anzá, el cual habitó en este territorio, según Comfenalco Antioquia

Atractivos

Uno de los principales atractivos de Anzá es la cascada Torito, la cual está ubicada a cinco kilómetros de la cabecera municipal en la quebrada La Quiná. “Tiene un caída de agua de casi 20 metros. En este lugar podrá tomar baños, pescar y realizar camping”, señala Antioquia Travel.

Los miradores al río Cauca también son destacados. En ellos se puede disfrutar del paisaje que regala el río Cauca, “conectar con la naturaleza y disfrutar de una suave brisa”.

El municipio antioqueño cuyo nombre refleja su belleza y colorido; una joya para conocer a tres horas de Medellín

Otra actividad de esparcimiento relevante es el senderismo, el cual se puede realizar en diferentes senderos ubicados alrededor de la cabecera municipal. Algunos de ellos son caminos de herraduras y rieles, ideales para divertirse y tomar aire.

La pesca deportiva es otra alternativa para disfrutar de Anzá. Se puede llevar a cabo en las diferentes quebradas que hay en el municipio.

Finalmente, la reserva forestal Corredor de las Alegrías es otro sitio imperdible. “Es una zona forestal ubicada entre los municipios de Anzá, Caicedo y Santa Fe de Antioquia con 10.086 hectáreas boscosas que protegen más de 300 diferentes especies de animales”, subraya el portal de turismo antioqueño.

