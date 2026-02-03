Turismo

A menos de una hora de Medellín: El pueblo antioqueño que tiene nombre de prócer y es reconocido por su tradición religiosa

Está ubicado a 104 kilómetros de Bogotá.

Redacción Semana
3 de febrero de 2026, 5:20 p. m.
Catedral Nuestra Señora del Rosario
Catedral Nuestra Señora del Rosario Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Girardota

El departamento de Antioquia es un destino turístico imperdible en Colombia. Sus más de 100 municipios tienen grandes atractivos ideales para todo tipo de visitantes.

Una de estas poblaciones es Girardota, ubicada a 27 kilómetros de Medellín, a 40 minutos de distancia en automóvil.

Su fundación ocurrió el 21 de septiembre de 1833 liderada por Juan de Dios Aránzazu y su nombre se dio honor al prócer Atanasio Girardot, según destaca el portal de turismo Antioquia Travel.

Es conocido con el seudónimo de “centro de fe y progreso” por su tradición religiosa y en la actualidad tiene más de 50.000 habitantes.

Historia

De acuerdo con la Gobernación de Antioquia, el territorio en el que actualmente está Girardota fue habitado por los indígenas nutabes y yamesíes, quienes se dedicaban a la agricultura.

Posteriormente, en el siglo XVII, un grupo de colonizadores se asentaron en este territorio.

“En el año 1651, se adquieren estas tierras como regalo para Juan Gómez de Salazar, gobernador de la provincia de Antioquia, quien tuvo un hato que denominó Hatogrande (actualmente Girardota) y uno más hacia el norte, El Hatillo (actualmente Barbosa)”, señala la entidad.

El municipio antioqueño con más de 60 cascadas, un paraíso natural para no perderse a tres horas de Medellín

Atractivos

Antioquia Travel destaca entre los principales sitios de interés los siguientes: la catedral Nuestra Señora del Rosario, la parroquia de San Esteban, los trapiches paneleros, las cascadas de la quebrada El Salado, la cuenca hidrográfica La Ortega y las vertientes Oriental y Occidental.

Sobre la catedral de Nuestra Señora del Rosario, el portal señala que fue construida entre los años 1863 y 1909 y, en 1988, pasó de ser parroquia a catedral.

“En ella se encuentra la imagen del señor caído de Girardota. A este lugar asisten una gran cantidad de peregrinos durante la semana santa para realizar promesas. Es de destacar que en esta peregrinación existe la costumbre que las personas vayan caminando desde diferentes municipios”, indica la Gobernación.

Girardota, Antoquia
Girardota es un municipio muy cercano a Medellín en donde hay diversidad de planes parea hacer. Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

Los caminos ancestrales son otro atractivo de la población, los cuales están ubicados en la vereda San Andrés y rodeados de vegetación. “Son caminos de gran antigüedad, lo que despierta un gran interés geológico por conocer más de ellos”, subraya la publicación.

El centro agroturístico Lagos de Waypa también es reconocido como un lugar para visitar. Se encuentra localizado en la vereda Encenillos. Ahí se puede disfrutar de la pesca deportiva, zonas verdes y espacios recreativos.

El municipio antioqueño con más de 60 cascadas, un paraíso natural para no perderse a tres horas de Medellín

La plaza de mercado es otro lugar imperdible. Es un lugar donde se puede encontrar gran variedad de comercio y productos locales.

El ecoparque Ancestros es también reconocido. Es un sitio de glamping ideal en el que se puede conectar con la naturaleza y con sus cuatro elementos: aire, fuego, tierra y agua.

