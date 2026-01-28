El municipio antioqueño con más de 60 cascadas, un paraíso natural para no perderse a tres horas de Medellín

Antioquia es un territorio que destaca por la diversidad de destinos que ofrece y donde los viajeros pueden disfrutar de múltiples planes. Este departamento brinda muchas alternativas en paisajes, actividades, climas, presupuestos y experiencias de naturaleza y aventura.

Está dividido en nueve subregiones y una de ellas es el oriente, que es escenario de uno de los municipios con mayor oferta de fuentes hídricas.

Se trata de San Carlos, ubicado a tres horas de Medellín, en donde los viajeros se encuentran con verdaderas joyas naturales y paisajes inolvidables y dignos de conocer. Es un territorio con múltiples senderos ecológicos que conducen a diversos atractivos en medio de ambientes tranquilos y de pleno contacto con la naturaleza.

San Carlos es un lugar para disfrutar de la aventura y el contacto con la naturaleza. Foto: Getty Images

El portal oficial Corregimientos de Antioquia indica que este municipio tiene un gran potencial turístico, especialmente por su patrimonio hidrológico, determinado por seis grandes ríos, entre ellos, el Nare, Samaná del Norte, San Miguel, Guatapé, San Carlos y Calderas.

Más de 60 cascadas

Uno de sus grandes encantos son las cascadas, cuyo número se dice que supera las 60, que se complementan con sus piscinas y pozos naturales, características que lo convierten en un destino ideal para quienes buscan experiencias de ecoturismo y contacto directo con la naturaleza, en medio de planes tranquilos de aventura.

San Carlos se ha convertido, según el portal Turismo Antioquia Travel, en un lugar en el que es posible vivir una experiencia basada en hospitalidad, naturaleza y aventura para quienes disfrutan de actividades como los deportes extremos.

En la lista de cascadas se encuentran, por ejemplo, Los Patios, ubicada cerca a la cabecera municipal, en donde es posible apreciar tres caídas de agua cristalina, que brindan una conexión muy especial con la naturaleza y La Chorrera, que es considerada uno de los cañones más grandes del lugar. Este espacio natural se puede apreciar desde lo alto de la montaña.

San Carlos está ubicado a tres horas de Medellín. Foto: Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica)/API.

En San Carlos también hay varios embalses, que hacen parte de los lugares más turísticos del municipio. Turismo Antioquia Travel indica que dentro sus riquezas hídricas, estas playas están definidas como las mejores para pasar un día muy especial.

Para quienes prefieren otros planes también está el Camino Ancestral, una ruta que tiene una historia excepcional, ya que por esta llegaba anteriormente la mayor parte del abastecimiento comercial a la ciudad de Medellín y sus alrededores, convirtiéndose hoy en día en un sitio de interés no solo para quienes disfrutan de los espacios naturales, sino también de la historia.

Este paraíso natural les ofrece a los viajeros una temperatura promedio de 25 grados centígrados, ideal para disfrutar de sus grandes charcos, cascadas, ríos y demás fuentes hídricas que lo hacen único.