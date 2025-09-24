El tesoro natural de Antioquia que atraviesa un río catalogado como “la firma de Dios”, un lugar perfecto para desconectarse

En el suroeste antioqueño, a aproximadamente 130 kilómetros de Medellín, los viajeros que se animan a explorar Antioquia pueden encontrar un tesoro natural que se presenta como un lugar capaz de saciar el deseo de encontrar un rincón perfecto en medio de la naturaleza: el Valle del Penderisco.

Acompañado por un río cristalino que lleva su mismo nombre y que es catalogado como “la firma de Dios” por la peculiar forma de su cauce, este lugar es considerado uno de los mayores atractivos naturales de Urrao, señala el portal de turismo Antioquia es Mágica.

Desde la página de la Alcaldía Municipal, lo describen como un paraíso geográfico rodeado de colinas que lo enmarcan y embellecido por las huellas humanas que armonizan con el entorno. Además, señala que se trata de un paraje que, sin duda alguna, deja una huella imborrable en quienes lo visitan.

En este atractivo turístico que sorprende con su belleza natural, los viajeros pueden practicar todo tipo de actividades: desde rafting o tubbing en su río hasta senderismo o trekking por los cerros aledaños al valle.

El Valle del Penderisco en Urrao, Antioquia | Foto: Créditos - Alcaldía Municipal de Urrao en Antioquia

Al escalar estos cerros, la mayor satisfacción llega al momento de deleitarse con la maravillosa vista panorámica que ofrece del municipio, conocido como “el paraíso perdido de Antioquia” y considerado como un destino ideal para el ecoturismo, el turismo arqueológico, étnico y cultural.

Por su parte, sobre el Valle del Penderisco, Teleantioquia destaca que es un paisaje que también funciona como catalizador, ya que al estar rodeado de colinas llenas de verde y un río que transmite calma, este destino se convierte en el lugar ideal para quienes desean desconectarse de la rutina, respirar aire puro y dejarse envolver por la magia de lo auténtico.

Sus rutas poco transitadas invitan a recorrerlo con tranquilidad, ofreciendo al viajero la posibilidad de descubrir rincones únicos y vivir una experiencia íntima con la naturaleza. “Algunos habitantes dicen que este tipo de valle solo existe dos veces en el mundo”, indica el mismo medio local.

@roccocastillo172 Un río serpenteante entre el valle del Penderisco en Urrao, Antioquia. Río Penderisco. ♬ sonido original - roccocastillo172

Su combinación de naturaleza intacta, el silencio que invita a la calma, las aguas cristalinas que fluyen entre el valle y los paisajes que se transforman con cada rayo de sol, sobre todo en los al amanecer y al atardecer, crean una atmósfera única para desconectarse con tranquilidad.