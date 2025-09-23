Estos son los encantos pueblo más pequeño del norte de Antioquia, un destino de bellos paisajes y aguas cristalinas

El departamento de Antioquia tiene 125 municipios que están divididos en nueve subregiones.

Una de ellas es la norte que se destaca por su riqueza hídrica al estar bañada por los ríos Cauca, Nechí, Río Grande, Río Chico, Guadalupe, San Andrés, Valdivia, Espíritu Santo, Ituango y Pescador. Además, tiene numerosas caídas y fuentes de agua que lo ubican como gran productor de energía con los embalses de Riogrande, Miraflores, Porce y Troneras, según señala la Gobernación de Antioquia.

Uno de los municipios de esta subregión es Guadalupe, ubicado a 128 kilómetros de Medellín; el trayecto en carro dura dos horas y 47 minutos, aproximadamente.

Esta población, la de menor extensión de la subregión norte, es reconocida por sus bellas montañas y paisajes que inspiran tranquilidad, según destaca el portal de turismo Antioquia Travel. Adicionalmente, recibe el apodo de “la tierra de la luz entre las montañas”.

Historia y economía

La Gobernación señala que el territorio en el que se encuentra el municipio fue poblado inicialmente por los indígenas nutabes.

Luego tomó el nombre de Higuerón, sin embargo, tras consolidarse entre sus habitantes la devoción por la virgen de Guadalupe, su nombre fue cambiado por Guadalupe en 1896.

“Para ese entonces este territorio era corregimiento de Carolina del Príncipe, hasta que mucho después, para el año de 1964, Guadalupe fue elevado a la categoría de municipio”, agrega la entidad.

La Gobernación también destaca que Guadalupe tiene un gran potencial energético. La población comparte la represa Troneras con el municipio vecino de Carolina del Príncipe.

A nivel económico, sus habitantes se desempeñan en sectores como agricultura y la ganadería. Adicionalmente, se reconoce su turístico debido a sus fuentes hídricas cristalinas que están acompañadas de “hermosos paisajes y un clima muy agradable”.

Atractivos

Entre sus principales atractivos se destacan los charcos Cañal. Se encuentra ubicados en la vereda del mismo nombre, a unos tres kilómetros de la zona urbana. “Es una piscina natural de aguas cristalinas, rodeado de vegetación y zonas verdes para el disfrute”, señala Antioquia Travel.

Guadalupe es un municipio que destaca por sus lindos paisajes. | Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

Otro sitio relevante es el mirador La Divisa. Este es un lugar alto que está a unos dos kilómetros de la zona urbana del municipio y que permite observar cascadas y el complejo hidroeléctrico de Troneras.

El santuario Cristo de Malabrigo es otro lugar imperdible, el cual está ubicado en la vereda Malabrigo, a unos 12 kilómetros de la cabecera municipal.