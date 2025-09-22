Así es el pueblo más pequeño del occidente antioqueño, un destino con varios pisos térmicos y rica historia

El departamento de Antioquia, el más poblado de Colombia, tiene 125 municipios integrados en nueve subregiones.

Una de ellas es la de occidente, reconocida por su historia y su riqueza natural, con sitios destacados como el páramo de Frontino y los parques nacionales naturales de Las Orquídeas y Paramillo.

Uno de los municipios de esta subregión es Olaya, ubicado a 72 kilómetros de Medellín, dos horas y 20 minutos de distancia en vehículo.

Esta población, que tiene poco más de 3.000 habitantes, tiene el apelativo de ‘tierra mágica de atardeceres y montañas’ y es reconocida por su diversidad de climas y alturas. “Las alturas van desde los 425 metros sobre el nivel del mar con su característico bosque seco tropical hasta alturas que superan los 3.000 metros sobre el nivel del mar con ecosistemas de páramo”, señala el portal de turismo Antioquia Travel, que destaca la variedad de actividades productivas en torno a los diferentes pisos térmicos.

“Su parte baja, conformada por el corregimiento de Sucre y la cabecera municipal, centra su economía en la ganadería de carne y el turismo. Por otro lado, su parte alta, compuesta por el corregimiento de Llanadas y sus veredas aledañas, se centra en la producción agropecuaria y la producción de café”, subraya el portal.

Nombre de presidente

La Gobernación de Antioquia señala que el territorio donde se encuentra Olaya fue poblado inicialmente a mediados del siglo XVIII por mestizos y mulatos procedentes de Santa Fe de Antioquia que estaban en la búsqueda de tierras aptas para el cultivo de tabaco.

El pueblo se fundó exactamente en 1773 y tuvo inicialmente el nombre de Nuestra Señora de las Nieves de Sacaojal.

Posteriormente, tomó el nombre de Olaya en honor al presidente Enrique Olaya Herrera, que gobernó Colombia entre 1930 y 1934. En mayo de 1936 fue erigido en municipio.

Olaya es uno de los destinos para visitar en Antioquia y disfrutar de su diversidad de climas. | Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

Sitios de interés

Antioquia Travel destaca los principales atractivos del municipio. Una de ellos es la viña Sicilia. Este es un lugar con características de hotel y viñedo al mismo tiempo, donde “se puede disfrutar de un buen vino de calidad preparado por personas oriundas del occidente antioqueño”.

El salto de Sucre es otro sitio relevante. Ubicado en la quebrada La Barbuda, en este lugar se observan hermosos paisajes y se desarrollan caminatas ecológicas.

La parroquia de Nuestra Señora de las Nieves también es destacada. “Es un templo de época construido a mediados de 1612, siendo erigida el 29 de mayo de 1773 como parroquia; tiempo después recibe el nombre Parroquia de la Virgen de las Nieves; que es el nombre que lleva hoy en la actualidad”, agrega la publicación.