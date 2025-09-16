Estos son los encantos del pueblo más grande del suroeste antioqueño, un ‘paraíso escondido’ con gran riqueza natural

El departamento de Antioquia está integrado por 125 municipios que pertenecen a nueve subregiones. Una de ellas es la suroeste.

Esta zona es reconocida por atractivos naturales como el Cerro Tusa, el Cerro Bravo, los Farallones del Citará y el Páramo del Sol.

“En sus municipios encuentra los escenarios ideales para la práctica de actividades como avistamiento de aves, espeleología y senderismo”, destaca el portal de turismo Antioquia Travel.

Uno de los 23 municipios de esta subregión es Urrao, ubicado a 130 kilómetros de Medellín, a casi cuatro horas de trayecto en automóvil.

Esta población, que tiene más de 44.000 habitantes y es la de mayor extensión del suroeste, es conocida como el ‘paraíso escondido’ del departamento por sus grandes atractivos naturales.

“Urrao enamora a quien da un paso sobre su tierra y es un lugar ideal para el ecoturismo, el turismo étnico y cultural”, destaca el portal turístico antioqueño.

Historia

La Gobernación de Antioquia señala que el territorio donde se encuentra actualmente Urrao fue habitado en la época prehispánica por la etnia de los indígenas catíos, quienes lucharon contra los españoles para mantener sus pertenencias. De acuerdo con la entidad, Vasco Núñez de Balboa fue el primer conquistador en llegar a la zona a principios del siglo XVI.

En este periodo fue reconocido en el suroeste el cacique indígena Toné, quien lideró a su pueblo. Su reconocimiento fue tal que, actualmente, decenas de localidades y establecimientos por toda la subregión del suroeste de Antioquia llevan su nombre.

Urrao es uno de los municipios más importantes de Antioquia. | Foto: Getty Images

Posteriormente, la población se convirtió en un paso obligado para viajeros entre Antioquia y Chocó, “situación que impulsó su progreso. Urrao antes comprendía a Vigía del Fuerte; de allí el primer nombre que tuvo de San Carlos de la Isleta, poblado que existía en la desembocadura del río Murrí en el Atrato”, agrega la Gobernación.

Sitios de interés

Antioquia Travel destaca los principales atractivos del municipio. En primer lugar, está el páramo del sol, el cual se ubica sobre los 4.000 metros sobre el nivel del mar y es hogar del oso de anteojos.

“Este lugar es uno de los puntos más altos de Antioquia y es frecuentemente visitado por senderistas y aventureros que les gusta llevar su cuerpo a condiciones extremas. Pese a que es hermoso, se recomienda visitarlo en buena forma física y con el equipo necesario para acampar y resguardarse del frío”, subraya la publicación.

Los páramos son uno de los grandes atractivos naturales del municipio de Urrao, en Antioquia. | Foto: Getty Images

Otro sitio importante es el valle Penderisco, atravesado por el río que lleva el mismo nombre, el cual es destacado por la peculiar forma de su cauce. Este espacio es perfecto para practicar actividades como el rafting, el tubbing, el trekking y el senderismo.