A menos de 4 horas de Medellín: el atractivo turístico que permite contemplar la grandeza del suroeste de Antioquia

Entre los atractivos turísticos más visitados en Antioquia y sus municipios se encuentran los miradores naturales, destinos imperdibles para quienes visitan esta región debido a su belleza natural, panorámicas espectaculares y conexión con la cultura local.

Uno de estos puntos de interés que cautiva a locales y visitantes de otras regiones del país con sus fascinantes vistas es el Mirador Cerro Cristo Rey, ubicado en el municipio de Támesis, a 111 kilómetros de Medellín, es decir, menos de 4 horas de viaje por carretera desde la Ciudad de la Eterna Primavera.

Con una temperatura media de 23 grados centígrados, este encantador pueblo antioqueño conocido popularmente como ‘la tierra del siempre volver’, ofrece la oportunidad de contemplar sin prisa una de las mejores vistas del suroeste antioqueño, tierra de colonizadores paisas que comprende una extensa zona de alta montaña.

Este atractivo turístico, que todavía muchos no conocen, embellece el paisaje urbano de Támesis, invitando a sus visitantes a explorarlo y aceptar el reto de subirlo, una actividad que implica hacer una caminata exigente de cerca de 10 kilómetros desde el parque del municipio.

Para llegar a la cima de este cerro o mirador natural hay que emprender una caminata exigente de cerca de 10 kilómetros. | Foto: Cortesía - Tripadvisor

Es considerado como un recorrido de nivel alto, sin embargo, cada esfuerzo y gota de sudor durante el camino, al final, tras llegar a la cima, es recompensado con un hermoso paisaje de esta subregión de Antioquia conformada por 23 municipios, que se distribuyen en 4 zonas: Río San Juan, Río Penderisco, Río Sinifaná, Río Cartama, explica Comfenalco a través de su página web.

“Esta región corresponde al 10,4 % del área departamental y concentra el 5,77 % de la población de Antioquia”, señala la misma entidad, destacando su enfoque en turismo de aventura.

Cerro Cristo Rey en Támesis, Antioquia | Foto: Cortesía - TripAdvisor

Desde el portal de turismo Antioquia es Mágica describen la caminada hacia el Cerro Cristo Rey como un plan imperdible durante una visita a Támesis, un destino que enamora con su combinación de historia, cultura y naturaleza, siendo el hogar del organal más grande de Colombia, alimentado por el Río San Antonio.

Por otro lado, indica que se trata de un lugar privilegiado gracias a la cantidad de agua que baña sus montañas y que se ve reflejada en atractivos únicos como el balneario ubicado en la vereda de Río Frío.

Este punto de interés antioqueño es ideal para quienes buscan respirar aire fresco, disfrutar de las aguas cristalinas del pueblo y experimentar momentos de relajación y conexión consigo mismo en medio de un escenario mágico.