El Valle del Cauca es considerado uno de los destinos más variados y sorprendentes de Colombia, hogar de diversas joyas naturales que se esconden entre montañas y crean paisajes impresionantes.

Entre esos tesoros ocultos que pocos conocen, pero que valen la pena ser explorados por su belleza y majestuosidad, se encuentra la Cascada Oasis de La Sirena y el Cañón de Anchicayá, ubicados en el corregimiento El Danubio, municipio de Dagua en el departamento.

Para llegar a estos atractivos naturales, lo primero que se debe saber es que se encuentran muy cerca a Cali, oficialmente Santiago de Cali, la capital del Valle del Cauca, cubriendo un trayecto que podría tardar aproximadamente unas 3 horas, explica el portal especializado en viajes Travelgrafía.

El viaje desde la ciudad comienza por la vía al mar, pasando el kilómetro 18 y para luego continuar hasta el corregimiento de El Queremal. Desde este punto, el trayecto sigue por una carretera destapada durante aproximadamente 1 hora hasta llegar a El Danubio.

Piscinas naturales para disfrutar baños refrescantes en el Valle del Cauca. | Foto: Captura de pantalla YouTube / Vení, ¿Qué hay pa' hacer?

Si la idea es viajar en transporte público, la ruta se encuentra en la Terminal Transportes de Cali. No obstante, se recomienda planificar el trayecto con antelación y verificar la frecuencia y horarios del servicio para evitar contratiempos.

¿Por qué animarse a conocer estos tesoros naturales ocultos?

Quienes han tenido el privilegio de visitar estas dos joyas naturales del Valle del Cauca, afirman que es un paraíso inigualable donde es posible disfrutar de los 7 charcos que hacen parte del cañón, los cuales se caracterizan por su profundidad y por sus aguas cristalinas.

Cascada Oasis de La Sirena y el Cañón de Anchicayá, Valle del Cauca | Foto: Captura de pantalla YouTube / Vení, ¿Qué hay pa' hacer?

Cada uno está rodeado de paisajes de ensueño, donde la protagonista es la naturaleza en medio de un ambiente relajante, ideal para compartir en familia o salir de la rutina con un grupo de amigos.

Y es que, como su nombre lo indica, es un verdadero oasis en el que, además de charcos, también hay varios pozos y piscinas naturales que lo convierten en uno de los sitios más mágicos del Valle del Cauca, ofreciendo la oportunidad a sus visitantes de gozar un baño refrescante en un rincón que parece de cuento.

Este tour por este espacio se debe realizar en compañía de los guías locales para garantizar una mejor experiencia, teniendo en cuenta que la caminata desde el inicio del sendero hasta la cascada toma unos 25 minutos.