Hacer turismo gastronómico en Bogotá es adentrarse en un recorrido de sabores únicos, donde cada plato cuenta una historia y cada ingrediente fresco y autóctono refleja la riqueza cultural del país.

Entre esos ingredientes que despiertan pasiones en todo el territorio nacional se destaca el chicharrón, un ícono de la tradición paisa que, más allá de ser un acompañante en la típica bandeja compuesta por alimentos como frijoles, arroz, carne molida, chorizo, huevo frito, entre otros, se ha convertido en un protagonista muy apetecido en toda la gastronomía colombiana.

Su popularidad es han grande que ha inspirado a restaurantes y hasta carritos callejeros a crear versiones irresistibles de este bocado crujiente y jugoso, logrando captar la atención de influencers tan populares como Tulio Cocina y Estiwar G (exparticipante de MasterChef Celebrity Colombia), así como otros creadores de contenido amantes a los viajes que comparten sus recomendaciones a través de las plataformas digitales.

Por eso, si desea vivir la experiencia de probar el mejor chicharrón en Bogotá, a continuación encontrará un top 4 de sitios que han sorprendido a sus comensales con la preparación de este alimento:

1. Love Chicharrón, una propuesta que lleva este producto típico a otro nivel

Con sede en diferentes puntos de la ciudad, se trata de uno de los lugares más llamativos para los amantes del chicharrón crocante y jugoso. Este sitio, con técnicas de cocción lenta y marinados especiales, potencia el sabor criollo de este alimento y lo incluye en diferentes platos que se ajustan a los diferentes gustos de los comensales.

Gracias al reconocimiento que ha ganado desde que surgió el proyecto, además de ser parte de diferentes ferias gastronómicas, también ha sido recomendado por el conocido creador de contenido Tulio Cocina o Tulio Recomienda a través de su canal de YouTube y otras redes sociales.

2. Carnívoros, con aroma y sabor a leña

Este establecimiento actualmente cuenta con 5 sedes, 4 de ellas en Bogotá y una Campestre en Cota. Allí el chicharrón carnudo preparado en horno de leña es lo que hace que cada bocado de este alimento sea irresistible.

Es una mezcla perfecta entre crocante, carne fresca y suave, ideal para acompañar con papas saladas, arepa boyacense o un delicioso guacamole casero.

3. El Chanchito

Otro sitio que ha captado la atención de los amantes de los viajes y la comida es El Chanchito, reconocido por ofrecer el mejor chicharrón al barril en Bogotá, pasando por un proceso de cocción lenta de hasta tres horas.

Este modo de preparación cautiva por dejar la carne tierna, jugosa y especialmente crocante. Además, hay platos tanto individuales como para compartir en grupo.

4. La Comi, una mezcla de sabores

En este punto de la ciudad ofrecen un chicharrón carnudo, crocante y bañado en exquisitas salsas caseras, dependiendo el gusto del comensal.