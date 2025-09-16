El pueblo del Valle del Cauca que en el pasado se llamó Vernaza, un destino con historia y tradición

El departamento del Valle del Cauca es el más poblado del suroccidente de Colombia y es reconocido por su riqueza natural y cultural.

Uno de sus 42 municipios es Trujillo, ubicado en el norte del departamento y apodado ‘ciudad jardín’. Así mismo, es considerado como una de los más jóvenes y cuenta con bellos paisajes.

“Sus hermosos paisajes se ven atravesados por distintos ríos tales como el Culebras, el Cuancua, el Blanco y el Cáceres, además de los tupidos cultivos de café”, señala Gobernación del Valle del Cauca.

Trujillo también hace de la región del Paisaje Cultural Cafetero (PCC), declarado por la Unesco en el 2011 como patrimonio mundial.

Historia

Según señala el sitio web Paisaje Cultural Cafetero, la historia de este municipio se remonta hacia la década de 1870, cuando cientos de colonizadores paisas llegaron y se establecieron en sus tierras.

Posteriormente, ya en el siglo XX, exactamente en 1930, fue declarado municipio y se le puso su nombre en honor al presidente liberal Julián Trujillo, quien gobernó a Colombia entre 1878 y 1880.

“En 1922 se fundó como corregimiento, en 1924 pasó a llamarse Vernaza, y en 1930, en honor al presidente liberal Julián Trujillo, se declaró oficialmente a Trujillo como municipio anexo al departamento del Valle del Cauca”, subraya la publicación.

Trujillo es uno de los municipios cafeteros del Valle del Cauca. | Foto: Tomada sitio web: Paisaje Cultural cafetero

Debido a su tradición liberal, durante la década de los treinta y cuarenta del siglo pasado fue un “importante asentamiento” para el partido rojo en los tiempos de la hegemonía liberal. “Y, mientras se consolidaba en lo político, alrededor del café comenzó un crecimiento exponencial que lo hizo sobresalir entre los municipios cafeteros del norte del departamento”, agrega el sitio.

Sitios de interés

El portal señala, además, que Trujillo combina actualmente un fuerte arraigo paisa con la tradicional cultura valluna. Sus habitantes viven principalmente de la economía cafetera, ganadera y de los cultivos de plátano y banano.

Entre sus principales sitios de interés, la Gobernación del Valle resalta, inicialmente, los cerros Azul y Monteloro, donde hay cultivos de mora y aguacate.

También se destaca el parque principal del pueblo, el Parque Monumento a las Víctimas de Trujillo y la iglesia de Nuestra Señora del Rosario.